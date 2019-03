Praha - Desítky lidí včetně zástupců Činoherního klubu a dalších divadel se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučily s hercem Stanislavem Zindulkou. Mezi množstvím květin byl i smuteční věnec od Divadla Bolka Polívky. Dlouholetý člen pražské divadelní scény zemřel 14. března ve věku 86 let. Mezi prvními na obřad přišli herci Jiřina Bohdalová, Petr Kostka, Jiří Macháček nebo Dagmar Havlová.

"Byl to můj pedagog v Brně. Měli jsme ho všichni strašně rádi," řekla novinářům při příchodu Havlová.

Zindulka byl dlouholetým členem hereckého souboru Činoherního klubu. Ztvárnil mnoho televizních i divadelních rolí. Za vedlejší roli ve filmu Babí léto byl oceněn Českým lvem. Proslavila jej hlavně role v seriálu Vlak dětství a naděje z roku 1985.

"V našem divadle nebylo zkušenějšího herce než Standa. Bohatá zkušenost ale v jeho případě neznamenala opotřebení a únavu. Ke každé roli přistupoval, jako by byla jeho první. S čistým srdcem i myslí, s jakoby mladickou naivitou, jištěnou ovšem letitou zkušeností, se zápalem a dravostí mladých let. Do posledních roků byl po hraní stále hladový a měl na ně nenasytnou chuť," stojí ve smutečním oznámení Činoherního klubu.

V zaplněné obřadní místnosti se v slzách se Zindulkou loučili například Josef Abrhám s manželkou Libuší Šafránkovou, Karel Heřmánek, Jiří Dvořák, Svatopluk Skopal nebo Nela Boudová. Dorazili i režiséři Milan Cieslar, Petr Nikolaev, který se Zindulkou mimo jiné natočil film Báječná léta pod psa, Zdeněk Zelenka nebo polská filmařka Agnieszka Hollandová. Obřad provázela projekce s fotografiemi a filmovými záběry Zindulkových rolí.

Režisér a herec Michal Przebinda, který patřil k Zindulkovým žákům na brněnské konzervatoři, ve smuteční řeči uvedl, že šlo o "člověka, kterému bylo možné důvěřovat". Osmdesátiletý Petr Nárožný ve své řeči uvedl, že se Zindulkovým odchodem stal nejstarším hercem Činoherního klubu. "Seděl jsi v šatně vedle mě a já byl rád, že tam mám někoho, kdo si na rozdíl ode mne nikdy na nic nestěžuje," řekl a připomněl vážnou chorobu, se kterou se Zindulka potýkal posledních šest let svého života.

"Byl úžasným kolegou, který nikdy nikoho neunavoval, takže jsme ani nic nevěděli o jeho zdravotním stavu," řekl nedávno ČTK herec Ondřej Vetchý. "Patří bezpochyby k těm nenahraditelným lidem z naší branže, kteří nás v poslední době opustili. Je to obrovská ztráta také vzhledem k tomu, že odešel velký gentleman vůči ženám," dodal.

Loni v květnu Zindulka převzal cenu za celoživotní přínos českému humoru na festivalu Komedy Fest Plzeň. Před třemi lety na jevišti Národního divadla v Praze obdržel prestižní Cenu Thálie za celoživotní činoherní mistrovství.

Video: Zindulka: Divadlo mi učarovalo, byl jsem celý život zamilovaný

22.03.2019, 12:14, autor: Actoress Production, zdroj: PR/ČTK

Za svůj nejvýznamnější divadelní počin považoval Zindulka to, že se v 57 letech vydal z bezpečí brněnského angažmá do nejistoty v Praze. Nejdříve nastoupil do Městských divadel pražských a pak přešel do Divadla Ká, které posléze zaniklo. Zakotvil v Činoherním klubu. Role Maxe Silvermana ve hře Herba Gardnera Sbohem je považována za to nejlepší, co v Praze v divadle udělal.

Zindulka se narodil 5. května 1932 v Jilemnici. Objevil se v mnoha filmech, vedle oceňovaného Babího léta například ve snímcích Konec básníků v Čechách, Učitel tance, Báječná léta pod psa, Anděl Páně nebo Odcházení. Naposledy hrál ve filmu Narušitel režiséra Davida Baldy, který byl do kin uveden letos v lednu. Kromě řady divadelních rolí si Zindulku pamatují televizní diváci ze seriálů Bylo nás pět, Hříchy pro pátera Knoxe nebo Četnické humoresky.