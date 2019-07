Kolečkova komedie Přes prsty bude mít premiéru 29. srpna

Karlovy Vary - Režijní debut Petra Kolečka, komedie Přes prsty, bude mít premiéru 29. srpna. Kolečko, který se dosud věnoval tvorbě scénářů, svůj první film dnes představil novinářům na filmovém festivalu v Karlových Varech. V komedii z prostředí plážového volejbalu si zahráli Jiří Langmajer, Petra Hřebíčková, Denisa Nesvačilová nebo Vojta Dyk.

"Není to tak, že bych si primárně řekl, že natočím vlastní film. Ale napsal jsem scénář a chtěl jsem ho zrealizovat. S oslovenými režiséry to ale z jejich nebo z naší strany nevyšlo, tak to zkrátka dopadlo takhle. Ale stojím si za tím a jsme s ostatními tvůrci zvědaví na reakce diváků," řekl Kolečko, který napsal scénář například k filmu Masaryk nebo k seriálu Most!.

Přes prsty není podle režiséra vyloženě sportovní film. Vypráví příběh dvou profesionálních beach volejbalistek, které chtějí žít i soukromý život. "Chtěl jsem natočit romantickou komedii o tom, že i když člověk dělá chyby, dostane od života novou šanci," doplnil Kolečko.

Podle Denisy Nesvačilové se představitelky hlavních rolí musely na film poctivě fyzicky připravit. "Vždycky jsem si myslela, že volejbal docela hrát umím. Při natáčení jsem ale zjistila, že to není pravda a že to neumí ani ostatní, co si to mysleli taky," řekla dnes novinářům. S Petrou Hřebíčkovou braly kvůli natáčení tréninkové lekce.

Film má 98 minut, k vidění v něm budou převážně pražské lokace. Natáčelo se například u hostivařské přehrady, ale také v ostravské důlní oblasti Vítkovice, kde se zároveň konal skutečný světový pohár v beach volejbalu.