Kolářovi v Ostravě přišlo, jako by Slavia vůbec nehrála o titul

Ostrava - Brankáři Ondřeji Kolářovi přišlo, jako by fotbalisté Slavie ve středečním předposledním kole základní části první ligy v Ostravě vůbec nehráli o titul. Pražané si ve Vítkovicích dvakrát nechali po rohu dát vyrovnávací gól a po remíze 2:2 se jejich náskok v čele tabulky ztenčil na šest bodů. Kolář poprvé po koronavirové pauze inkasoval a tentokrát nevylepšil svůj rekordní zápis v počtu vychytaných nul v sezoně.

Slávisté v 94. minutě šli do vedení, ale o tři minuty později ze závěrečného rohu inkasovali. "Na konci jsme měli zápas ve svých rukou, vedli jsme 2:1 a hloupě jsme v 97. minutě inkasovali ze standardky. Je to pro nás jasně negativní. Jeli jsme sem pro tři body, chtěli jsme to urvat, zvládnout, ale nehráli jsme jako zkušené mužstvo. Přišlo mi, jako bychom vůbec nehráli o titul," řekl Kolář v nahrávce pro média.

"Bylo to takové nemastné, neslané. Nikdo si nevážil šance nastoupit. Na druhou stranu na hřišti jsme všichni, měli jsme to lépe organizovat a víc se poprat, víc soubojů ve vápně. Usnadnili jsme jim to a oni toho využili. Pomohlo nám, když nastoupili Maso (Masopust) s Teclíkem (Tecl), že to oživili, ale furt jsme to nebyli my. Zápas byl těžký, o to více mě mrzí, když tu vedeme v 90. minutě 2:1, tak si to necháme proklouznout mezi prsty," dodal pětadvacetiletý brankář.

Kolář až v pátém kole po koronavirové přestávce inkasoval. Zůstal tak na 20 nulách v sezoně a tentokrát nedokázal znovu vylepšit svůj rekord v samostatné české i československé lize.

"Jestli se nemýlím, tak za dobu, co jsem tady ve Slavii, jsme dostali snad první gól z rohu po hlavě. O to víc mě mrzí, že v tomto zápase byly zrovna dva. Samozřejmě všichni viděli, že výšková převaha hrála pro Ostravu, věděli jsme, jaká je jejich síla. Ale přijde mi, že jsme to hloupě řešili. Víme, kde je jejich síla, a neubráníme. V tom je to mrzuté. Ale musíme se soustředit na další zápas a zvládnout ho," uvedl Kolář.

Jeho tým vede ligu před Plzní už jen o šest bodů, do jara přitom vstupoval s náskokem 16 bodů. "Nemáme důvod dávat hlavy dolů, furt máme velký náskok. Myslím, že jsme teď všem ukázali, že fotbal furt umíme hrát, hrajeme dobře. Bohužel proti Ostravě ani minule s Plzní jsme z toho nezúročili body. Věřím, že se Zlínem to zase nakopneme na vítěznou vlnu a body budeme sbírat," dodal Kolář.