Kolářovi se v helmě a masce chytalo na Arsenalu dobře

Londýn - V helmě připomínající fotbalového brankáře Petra Čecha doplněné o masku nastoupil slávistický gólman Ondřej Kolář do úvodního čtvrtfinále Evropské ligy na hřišti Arsenalu. Pražanům pomohl k remíze 1:1. Nejvíce problémů mu dělalo sledování stran, ochranné prostředky ale bere jako novou součást chytání. Nosit je bude zhruba osm až devět týdnů.

Koláře 18. března zranil v osmifinálové odvetě Evropské ligy v Glasgow proti Rangers střídající domácí útočník Kemar Roofe, který mu brutálním zákrokem kopačkou přivodil zlomeninu v oblasti čelní dutiny. Utkání proti skotskému mistrovi dochytal mladík Matyáš Vágner.

Po vynechání reprezentačního srazu a dvou ligových zápasů se ale Kolář minulý týden vrátil do lehkého tréninku. "Chytalo se mi dobře, hrálo se na Arsenalu. Věděl jsem, že to bude těžký zápas. Trošku jsem měl obavy z toho, že jsem nevěděl, jaké to bude chytat v helmě a v masce a po takové dlouhé době. Není samozřejmě nic příjemného mít na obličeji masku, ale během zápasu to nevnímám," řekl Kolář v nahrávce pro média od klubu.

"Člověk se potí, teče mu to do očí, furt se utírá. Nevidím nějaká místa vlevo vpravo. Před sebou vidím všechno v pořádku, ale strany mi dělají trošku problém. Maska je dělaná na míru a je dělaná fantasticky. Musím si na to zvyknout, bude to součástí mého chytání. Musím s tím vydržet osm devět týdnů," uvedl šestadvacetiletý brankář.

K sebejistotě mu dopomohl zákrok proti hlavičce Roba Holdinga z konce prvního poločasu. "Z počátku jsem si myslel, že když centrovali, byl balon za lajnou. Myslel jsem si, že rozhodčí odpíská, ale neodpískal, a pak jsem se soustředil jenom na balon. Viděl jsem, že vyskočil nejvýš, trefil to a pak už to bylo jenom o reflexu. Jsem rád, že jsem to chytil, ten zákrok mi hrozně moc pomohl," prohlásil Kolář.

"Kanonýry" poslal do vedení v 86. minutě Nicolas Pépé, jenže Tomáš Holeš ve třetí minutě nastavení srovnal. Londýnský celek navíc dvakrát orazítkoval brankovou konstrukci.

"Výsledek 1:1 je přijatelnější než 0:0. Dali jsme gól na hřišti soupeře. Když jsme dostali gól na 1:0, strašně mě to mrzelo, protože jsme vzadu hráli velice dobře, nedělali jsme tolik chyb a přišel gól na konci. O to větší byla euforie, když jsme srovnali na 1:1. Odvážíme si cennou remízu a gól venku. Doufám, že doma to bude něco podobného a postoupíme," konstatoval někdejší brankář Liberce.

Při absenci Ondřeje Kúdely a Simona Deliho doplnil Davida Zimu ve stoperské dvojici netradičně Holeš. "Myslím si, že dneska vzadu vůbec nebyl problém. Na Tomáše můžu pět jenom ódy, dneska hrál famózně. Byl jsem až překvapený, jak mi odskakoval, jak bránil. Klobouček dolů, jak to zvládl," vyzdvihl Kolář defenzivního univerzála.

"Nemůžu říct, že bych to nečekal, ale dělal nad rámec. Všem vytřel zrak a ukázal, jaký to je hráč, že se nebojí. Poprvé hrál ve Slavii na stoperu a v takhle těžkém zápase. Vážím si toho, jak se chopil šance," dodal Kolář.