Kolářík kvůli kauze skončil ve všech funkcích u Pirátů, vyzvalo ho k tomu vedení

Praha - Bývalý náměstek ministra vnitra Lukáš Kolářík, jehož kauzu údajného napadení bývalé asistentky prověřuje policie, skončil ve zbývajících funkcích u Pirátů. Vyzvalo ho k tomu v neděli předsednictvo strany. Piráti to uvedli v dnešní tiskové zprávě. Podezření vznesená proti Koláříkovi vnímají jako neslučitelná s dalším působením ve straně. Koláříkovo vyjádření ČTK shání.

Kolářík minulý týden požádal na stranickém fóru o pozastavení členství. "Vzhledem k aktuálně probíhající mediální kauze, která se týká mé osoby, pozastavuji členství ve straně, protože nechci, aby s ní byla strana spojovaná," uvedl. Kolářík byl mimo jiné místopředsedou krajského sdružení.

"Podezření vznesená proti Lukáši Koláříkovi vnímáme - a to zejména v kontextu nových informací v médiích - jako neslučitelná s dalším působením v České pirátské straně," uvedlo dnes republikové předsednictvo Pirátů. Za problematický považuje též fakt, že Kolářík informoval vedení o incidentu s výrazným zpožděním a neúplně.

Předsednictvo tak v neděli vyzvalo Koláříka "k ukončení i veškerých zbývajících funkcí souvisejících s Pirátskou stranou včetně vládního týmu, které ještě zastával po složení politických pozic a pozastavení členství." Kolářík s okamžitou platností ve funkcích skončil, dodalo předsednictvo, podle kterého to byl jediný možný postup.

Kolářík na ministerstvu vnitra skončil před několika týdny, tehdy to vysvětlil osobními důvody. Informoval o tom Deník N, který také uvedl, že je za odchodem potyčka, která se odehrála po jedné z akcí ministerstva vnitra a které se Kolářík účastnil. Bývalý náměstek souvislost potvrdil. "Má rezignace částečně souvisí s incidentem, při kterém došlo k fyzickému napadení mojí ženy a při jehož řešení jsem osobně selhal,“ napsal tehdy serveru Kolářík.

Podle Seznam Zpráv později vyšlo najevo, že šlo o potyčku mezi ním, jeho manželkou Janou a jeho asistentkou, se kterou měl milostný poměr. Kolářík podle webu později na neveřejné části pirátského fóra uvedl, že asistentka vešla k nim do pokoje, kde „bila jeho spící ženu a bila ji pěstmi i věcmi, které byly po ruce“ a také že ji ohrožovala nožem. Události se podle webu odehrály 1. června v hotelu Spiritka na pražském Břevnově, což je ubytovací zařízení ministerstva vnitra.

Seznam Zprávy následně přinesly vyjádření asistentky, která popřela, že by Koláříkovu manželku ohrožovala nožem, a uvedla, že ji Kolářík po hádce udeřil dvakrát pěstí a na zemi do ní několikrát kopl. Tehdejší náměstek ministra následně pro web reagoval, že při sebeobraně "došlo pouze k úderu, kterému předcházelo neoprávněné vniknutí do pokoje, ve kterém jsme spali, ozbrojené napadení mojí ženy a napadení mě.“