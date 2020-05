Kolář vyzval předsedkyni EK k reakci na chování Ruska

Praha - Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) vyzval v otevřeném dopise předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou, aby se zasadila o to, že Evropa odsoudí ruské útoky na členské státy Evropské unie. Rusko podle něj vede proti EU hybridní válku, jejímž bojištěm se aktuálně stala Praha. Rusko a jeho přívrženci kritizují Koláře kvůli odstranění sochy sovětského maršála Ivana Koněva z náměstí Interbrigády. Kolář je pod policejní ochranou, stejně jako pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) a starosta Řeporyjí Pavel Novotný (ODS).

Kolář v dopise uvedl, že na tom, že Praha 6 sochu odstranila, by nebylo nic zvláštního, protože socha je majetkem městské části, a ta je oprávněna s ní nakládat v souladu s českým právem. "Akt sejmutí sochy z piedestalu ovšem vyvolal zcela nepatřičnou reakci Ruské federace, která se v reakci na toto zcela legální rozhodnutí Prahy 6 rozhodla reagovat vyhrožováním a zcela nepatřičným vměšováním se do vnitřních záležitostí Prahy 6, Prahy jako takové a ve finále celé České republiky," napsal Kolář.

Socha, oceněná znalkyní na 13 milionů korun, je nyní uložena v depozitáři v Měšicích u Prahy. Má se následně přesunout do Muzea paměti 20. století, jehož vybudování chystá hlavní město. Socha bude muzeu zapůjčena zdarma a dál zůstane majetkem Prahy 6.

"Rusové nás již rok označují za nacisty, já osobně jsem podle jejich oficiálních představitelů 'Gaulaiter', ruská ambasáda v Praze a ruští oficiální činitelé vyzývají české občany prostřednictvím sociálních sítí a dezinformačních webů k fyzické likvidaci těch, kdo v odstranění sochy 'mají prsty'," poznamenal starosta. Gaulaiter byl vůdce regionální pobočky nacistické strany NSDAP.

Rusko podle Koláře obviňuje západní země z falšování historie a přepisování dějin a vede proti EU hybridní válku. "Chování, jaké známe z dob Sovětského svazu, je pro naši civilizaci neakceptovatelné a nesmí být tolerováno. Pokud budeme jako Evropa tomuto pseudovelmocenskému tlaku východního obra na hliněných nohách ustupovat, nebude to znamenat nic jiného než pomalé, ale jisté zhroucení liberální demokracie," napsal Kolář.

"Vážená paní předsedkyně, žádám a vyzývám Vás, abyste se důrazně zasadila o to, aby Rusku bylo jasně řečeno, že takovéto chování je neakceptovatelné," apeloval na Von der Leyenovou. V případě útoků na podstatu demokracie a svobody by měla Evropa dát podle něj najevo, že jakýkoli útok na členský stát unie a jeho občany považuje za útok na svou podstatu a měla by jej jednoznačně odsoudit.

Týdeník Respekt nedávno uvedl, že do Česka přijel s diplomatickým pasem pracovník ruských tajných služeb vybavený jedem ricin. Moskva to dementovala jako novinářskou kachnu. Diplomatův příjezd potvrdil ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Zda měl muž jed, nechtěl komentovat. Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) v neděli v České televizi uvedl, že ruské výhružky pražským politikům jsou nepřijatelné, vláda ale odvetné kroky včetně případného vyhoštění některých diplomatů podnikne až po potvrzení informací bezpečnostními složkami.