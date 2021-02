Kolář věří, že souboj s Leicesterem bude vyrovnaný jako s Chelsea

Praha - Gólman Ondřej Kolář věří, že fotbalisté Slavie proti Leicesteru v úvodním kole vyřazovací fáze Evropské ligy sehrají podobně vyrovnané zápasy jako před dvěma lety ve čtvrtfinále soutěže proti jinému anglickému celku Chelsea. Šance na postup jsou podle Koláře obrovské. První utkání se odehraje ve čtvrtek v Edenu.

Červenobílí v dubnu 2019 podlehli doma Chelsea 0:1 a v Londýně po dramatickém průběhu 3:4. "Bude to pro nás další zkouška. Vyzkoušeli jsme si to v nedávné době s Chelsea, bylo to vyrovnané. Věřím, že to bude podobné. Musíme se vyvarovat zbytečných chyb a proměňovat šance," řekl Kolář v dokumentu pro klubovou televizi.

Věří v postup mezi 16 nejlepších týmů. "Myslím si, že šance jsou obrovské. Hrajeme jako kolektiv, což nás zdobí. To je rozdíl oproti ostatním mužstvům. Máme teď formu a věřím, že si ji udržíme. Samozřejmě budeme potřebovat hrozně velké štěstíčko," uvedla šestadvacetiletá jednička vršovického mužstva.

Na souboj s aktuálně třetím týmem anglické ligy se těší. "Pro nás je to svátek fotbalu. Všichni jsme natěšení, jak zápas bude vypadat a jak si s ním poradíme. Je to pro nás srovnání s velkokluby," prohlásil Kolář.

Největší hvězdou "Lišek" je kanonýr Jamie Vardy. "Zakončení u něj vypadá hrozně jednoduše stejně jako pohyb na hřišti, i když je to samozřejmě těžké. Má to dané. Bavil jsem se s trenérem o tom, že v současnosti je to pro mě nejlepší útočník na světě," konstatoval český reprezentant.

"Bude to zajímavý souboj. Už jsme zvládli zápasy v Lize mistrů s nejlepšími hráči na světě. Myslím, že to bude vyrovnané," dodal bývalý brankář Liberce.