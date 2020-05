Kolář v počtu vychytaných nul vyrovnal rekord Jánoše a Čecha

Mladá Boleslav - Brankář fotbalistů Slavie Ondřej Kolář se hned v prvním zápase nejvyšší soutěže po koronavirové pauze zapsal do historie. Na hřišti Mladé Boleslavi vychytal v 25. kole výhru 1:0 a 17. čisté konto v ligovém ročníku, díky čemuž vyrovnal dosavadní rekord jabloneckého gólmana Zdeňka Jánoše ze sezony 1996/97 a sparťana Petra Čecha z ročníku 2001/02. Kolář doufá, že se od nich stihne do konce základní části osamostatnit.

"Samozřejmě je to strašně hezký pocit vyrovnat taková jména. Doufám, že v tom budeme pokračovat, je to práce celého týmu. Hrajeme zodpovědně dozadu, proto moc gólů nedostáváme. Hrozně si toho vážím," řekl Kolář v nahrávce pro média.

O motivaci do dalších zápasů má postaráno. "Chtěl bych to překonat. Nebudu říkat, že na to nekoukám, protože bych lhal. Budu dělat vše pro to, abych v základní části rekord překonal a nebylo to pak v nadstavbě," uvedl pětadvacetiletý český reprezentant.

Pochvalu si vysloužil i od kouče Jindřicha Trpišovského. "Jak ho znám, tak si myslím, že by neřekl, že tohle je jeho výkonnostní strop. Teprve se bude dostávat do ideálního brankářského věku. Pokud bude zdravý, bude ještě lepší než teď," konstatoval Trpišovský.

Utkání v Mladé Boleslavi mělo podle Koláře navzdory nepřítomnosti diváků kvůli opatřením proti novému koronaviru dobré parametry. "Samozřejmě se absence fanoušků podepsala v tom, že jsme nebyli tolik vyhecovaní, protože naši fanoušci nás vždycky vyhecují k lepším výkonům. Myslím, že dnes jsme hráli zodpovědně, všichni jsme věděli, o co nám jde, že hrajeme o titul. Určitě se ale těším, až fanoušci přijdou," prohlásil liberecký rodák.

Kromě nuly ho těšil i fakt, že Pražané v čele tabulky odskočili druhé Plzni na rozdíl 11 bodů. Viktoria má ale k dobru středeční duel na Letné proti Spartě. "Pro nás bylo hrozně důležité po té pauze získat tři body, abychom odskočili Plzni a dostali ji pod tlak, což jsme splnili. Spousta momentů byla hezkých, koukatelných, takže ten zápas hodnotím celkově pozitivně," řekl Kolář.

Obhájce titulu bodoval naplno teprve ve druhém z pěti jarních kol. "Ukázali jsme si, že jsme to zase my, že umíme hrát, porážet soupeře. Dnes to byl dobrý krok k tomu vrátit se tam, kam patříme," uvedl Kolář.