Kolář utrpěl zlomeninu v obličeji, operaci zatím nepodstoupil

Glasgow - Brankář slávistických fotbalistů Ondřej Kolář utrpěl po faulu Kemara Roofeho ve čtvrteční odvetě osmifinále Evropské ligy na hřišti Glasgow Rangers zlomeninu v obličeji. Šestadvacetiletý gólman zatím nemusí na operaci a bude se léčit konzervativně. Klub pro něj nechá vyrobit ochrannou masku. Délka Kolářovy absence zatím není známa, přijde ale o nadcházející sraz reprezentace, kterou čekají úvodní tři zápasy kvalifikace mistrovství světa.

Koláře po hodině hry zranil bezohledným zákrokem střídající Roofe. Osmadvacetiletý ofenzivní hráč trefil nataženou nohou vybíhajícího brankáře do obličeje, srazil ho k zemi a po necelých sedmi minutách na hřišti byl vyloučen.

Český gólman měl krvavý šrám a trávník opustil na nosítkách. Mezi tyčemi ho nahradil osmnáctiletý debutant Matyáš Vágner, který ve zbytku utkání neinkasoval a pomohl k výhře 2:0. Český šampion díky tomu po úvodní domácí remíze 1:1 postoupil do čtvrtfinále.

Doktoři museli Kolářovi sešít dvě tržné rány a brankář s 10 stehy a otřesem mozku putoval po utkání do nemocnice v Glasgowě. Lékaři odhalili zlomeninu v oblasti čelní dutiny vlevo, což kontrolní vyšetření v nemocnici ve Střešovicích po příletu do Prahy potvrdilo.

"Po domluvě s odborníkem na čelistní a obličejovou chirurgii bylo v první etapě rozhodnuto o konzervativním postupu a zadána výroba ochranné kevlarové masky. Kolář zůstává v domácím léčení, nezúčastní se nejbližšího zápasu a také následujícího reprezentačního srazu," uvedla Slavia na webu.

"Ukázalo se, že je tam drobná zlomenina. Fotbal je kontaktní sport, ale tenhle zákrok je pro mě absolutně nepochopitelný. Je neuvěřitelné, že se něco takového vůbec může objevit. Při čelní srážce dát podrážku do obličeje v plné intenzitě... Jak jsem zákrok viděl, můžeme být rádi, že to nedopadlo ještě hůř. Ale už to, že tam je zlomenina, ukazuje na intenzitu, která v zákroku byla," řekl v nahrávce pro média slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Kolářovo zranění i incident ze závěru utkání mu trochu pokazily radost z postupu. Domácí obvinili slávistického obránce Ondřeje Kúdelu z rasistické urážky záložníka Glena Kamary. Po utkání středopolař Rangers podle Pražanů protihráče v přítomnosti trenéra "Jezdců" Stevena Gerrarda napadl a zbil pěstmi. Červenobílí se proti nařčení z rasismu ohradili a kvůli fyzickému napadení Kúdely podali trestní oznámení.

"Nejásám teď úplně nadšením, i když los čtvrtfinále (proti Arsenalu) je krásný. Máme klíčového hráče na dlouhou dobu mimo. Uvidíme, jak dlouho se bude vracet. U brankářů je to nepříjemné," řekl Trpišovský.

"Atmosféra zápasu pro mě byla nejhorší za těch 50 zápasů, co jsem absolvoval v Evropě. Co se dělo při zápase a jakou to mělo dohru, tak ty pocity jsou hodně negativní. Leicester v minulém kole po vyřazení ukázal, jak velký je to klub. Rangers se chovali přesně opačně a doufám, že už nic podobného nezažiju," dodal.

Kolář je jasnou jedničkou Pražanů, v této sezoně chyběl jen ve dvou zápasech domácího poháru MOL Cupu. Byl v nominaci reprezentace na zápasy kvalifikace mistrovství světa, jeho start je ale nyní vyloučen. Zdravotní problémy měli v předchozích dnech i další slávističtí gólmani Přemysl Kovář a Jan Stejskal.