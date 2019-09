Kolář: Takový super výkon celého týmu jsme si nemohli představit

Milán - Podle brankáře Ondřeje Koláře zvládli fotbalisté Slavie první utkání v základní skupině Ligy mistrů lépe, než si dovedli představit. Červenobílí si z ikonického San Sira odvezli bod za remízu 1:1 s Interem Milán.

"Zvládli jsme to ještě líp, než jsme si řekli. Takový super výkon celého týmu jsme si nemohli představit. Klobouk dolů před celým mužstvem, jak po fyzické a psychické stránce zápas odehrálo. Odvážíme si z Interu bod, což je super i pro český fotbal," řekl novinářům Kolář.

Podle něj slávisté překvapili Inter hned od úvodního výkopu. "Řekli jsme si před zápasem, že do toho musíme vstoupit tak jako vždycky a makat od začátku. Dostali jsme se na koně, vycházela nám spousta věcí, Inter byl zaskočený a těžko se dostával do rytmu," prohlásil čtyřiadvacetiletý Kolář.

Klíčem k zisku bodu bylo také uhlídat útočníka Romelua Lukakua. Slávistická obrana šestadvacetiletého Belgičana, který v letní pauze přišel z Manchesteru United za 65 milionů eur (téměř 1,7 miliardy korun), k ničemu nepustila. "Naši stopeři vymazali Lukakua. Bylo to až neuvěřitelné, strašně nám tím pomohli. Stopeři hráli fantastický zápas," pochválil spoluhráče Kolář.

K zisku bodu dopomohl i početný dav slávistických příznivců. "Atmosféra byla dobrá, o to víc jsem překvapený, že po celý zápas jsem slyšel naše fanoušky víc než jejich. Byl to náš hnací motor a předvedli super výkon. Jak oni na tribunách, tak my na hřišti," uvedl Kolář.

Červenobílí sahali po třech bodech, ve druhé minutě nastavení ale o jednobrankový náskok, který drželi od 63. minuty, přišli. "Popravdě mám z toho zápasu smíšené pocity. Pokud by nám někdo před zápasem řekl, že budeme hrát vyrovnanou partii s Interem a budeme po celou dobu vést, tak jsem nadšený, ale po tom průběhu a gólu v nastavení mě to mrzí," konstatoval někdejší hráč Liberce.

V neděli se slávisté představí na Letné proti Spartě. Přepnout mysl na pražské derby nebude pro úřadující české mistry těžké. "Derby máme všichni v hlavě, je to nadstandardní zápas v české lize, všichni se na něj těšíme. Je to teď těžší, že jsme na Interu odevzdali všechny síly a budeme se z toho horko těžko dostávat. Ale věřím, že jsme natolik zkušené a silné mužstvo, že v neděli vyhrajeme," řekl Kolář.