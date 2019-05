Kolář si v jubilejním utkání vylepšil třemi body osobní maximum

Bratislava - Obránci hokejové reprezentace Janu Kolářovi se náramně povedl dnešní duel mistrovství světa proti Rakousku. Hráč vyhlášený především spolehlivostí v defenzivě se pod výhru 8:0 podepsal třemi body za gól a dvě nahrávky, což je v národním týmu jeho nové osobní maximum. Dosáhl ho navíc v jubilejním stém utkání v reprezentačním dresu, alespoň podle oficiálních statistik.

Dvaatřicetiletý pardubický rodák dal výstavní gól na 7:0 po přihrávce kapitána Jakuba Voráčka, z předchozího průběhu utkání už měl přitom na kontě dvě nahrávky. Rakušané nakonec dopadli při měření sil s Čechy stejně jako v pátek Italové. "Výsledek je stejný, ale přišlo mi to dnes jednodušší. Hru jsme kontrolovali i při našich vyloučeních, přišlo mi, že Rakušáci tak nezlobili. Zápas jsme si všichni užili a jsme rádi, že jsme dali tolik gólů," pochvaloval si Kolář v rozhovoru s novináři.

Podle oficiálních statistik má po dnešku na kontě rovných 100 zápasů za národní mužstvo a osm vstřelených branek. Sám si ale počítá o jeden duel méně. Po premiéře v polovině prosince 2009 se dočkal další šance až v únoru 2012 na Švédských hrách ve Stockholmu, kde strávil celý duel jako sedmý bek na střídačce. "Já si myslím, že tohle bude teprve 99. zápas v pořadí a stý bude až (v úterý) se Švýcary," řekl.

"Já jsem na své první Euro Hockey Tour startoval jen dvakrát, jeden zápas jsem nehrál a jsou tam napsané dva zápasy," domníval se Kolář. "Díval jsem se na to v listopadu s Robertem Zárubou, říkal, že je tam chyba. Myslím si, že tam byli dva Honzové Kolářové a ten jeden start napsali mně, takže je tam chyba ve statistikách. Vypadá to asi, že to byl opravdu 99. zápas, takže si ještě jeden počkám," vysvětlil.

Podruhé za sebou vyhrálo národní mužstvo na turnaji 8:0 a počtvrté dalo alespoň šest branek. "Ukázali jsme, že jsme produktivní, a když je šance, můžeme dát gól a můžeme si věřit do dalších zápasů. I když jsme byli hodně vylučovaní, tak jsme hru kontrolovali, k ničemu jsme soupeře moc nepustili, a jakmile skončilo oslabení, pak jsme hráli zase na puku. Velká komplikace to dnes nebyla," podotkl Kolář.

Ačkoliv si užil jednoznačný zápas, vítá, že zápasový program ve skupině uzavřou Češi proti Švýcarsku, které na letošním šampionátu obhajuje bronz a prezentuje se vynikajícími výkony. "Je to lepší. Čtvrtfinále bude úplně o něčem jiném, a když máme těžšího soupeře, zase nastartujeme jinou rychlost a půjdeme nám to líp potom právě ve čtvrtfinále. Potřebujeme uspět, abychom ho hráli v Bratislavě. Bude to výhoda, pokud tady zůstaneme a nebudeme se muset stěhovat," řekl Kolář.