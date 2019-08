Kolář poprvé chytil penaltu a prožil nejlepší moment ve Slavii

Kluž (Rumunsko) - Fotbalový brankář Ondřej Kolář si na úterní úvodní utkání závěrečného 4. předkola Ligy mistrů v Kluži schoval dosud nejlepší moment ve slávistickém dresu. Čtyřiadvacetiletý gólman poprvé v dospělé kariéře chytil penaltu a klíčovým zákrokem proti útočníkovi Billelu Omranimu zachránil Pražanům v 79. minutě cennou výhru 1:0 před domácí odvetou příští středu v Edenu.

"Byla to moje první chycená penalta v životě. Na tenhle moment budu určitě vzpomínat dlouho. Doufám, že to dotáhneme do konce, dvojzápas se nám povede a postoupíme do skupiny," řekl novinářům Kolář.

Pokutový kop chytil mezi dospělými až na třináctý pokus. Předchozí dva exekutoři sice proti němu pokutový kop stejně jako Omrani neproměnili, ale příbramský Roman Květ zamířil mimo a olomoucký David Houska na startu této ligové sezony trefil jen tyč.

"Už proti Olomouci jsem gól z penalty nedostal a proti Kluži jsem si na penaltu hrozně věřil. Vystihl jsem směr a podařilo se mi ji chytnout," konstatoval Kolář, který do Slavie přestoupil vloni v zimě z Liberce.

Věděl, jak Omrani penalty zahrává. "Měl jsem ho dobře nastudovaného. Koukali jsme na to, věděl jsem, že čeká do poslední chvíle, jestli někam skočím, nebo ne. Já jsem zůstal stát, moc jsem mu nedal na výběr a trefil jsem stranu," prohlásil Kolář.

Penaltu kopal hráč, který byl faulovaný. "Říká se to, že ji faulovaný nemá kopat, ale já nejsem zástupcem tohoto názoru. Jsou hráči, kteří penalty chodí kopat furt a vždy ji promění. To je o tom, jak si konkrétní hráč věří a jaké má sebevědomí," konstatoval Kolář.

Svůj tým podržel i v první půli ještě za bezbrankového stavu a chvíli po přestávce mu pomohla tyč. "Asi jsem zachytal v nejlepší moment, kdy jsem potřeboval. Těch zápasů bylo víc, kdy jsem kluky podržel, ale samozřejmě v předkole Ligy mistrů jsem rád, že jsem klukům mohl takovým výkonem pomoci. Doufám, že stejný bude i v odvetě," uvedl Kolář.

"U té tyčky jsem si myslel, že to jde metr vedle. Tomáš Souček to blokoval, tak jsem si říkal, super, a nakonec to orazítkovalo tyč. Ulevilo se mi, ale zprvopočátku jsem si myslel, že to jde vedle. Těžký moment byla hlavička z prvního poločasu, tam byla špatná domluva mezi mnou a stopery. Jsem rád, že to trefil kolem mě a já jsem to mohl chytit," řekl Kolář.

Jeho tým je po výhře 1:0 před domácí odvetou velmi blízko vysněné základní skupině. "Samozřejmě všichni cítíme, že jsme blízko, ale musíme si uvědomit, že jsme teprve v poločase. Odveta může dopadnout jakkoliv. Musíme ale doma také dát gól a vybojovat postup," prohlásil Kolář.

Kluž ve 3. předkole dokázala venku zvítězit 4:3 nad Celticem Glasgow. "Je vidět, že venku se jim daří, góly dávají. Musíme se poučit z chyb, které udělali naši předchůdci. Věřím, že nulu udržíme i doma," dodal.