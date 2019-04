Praha - Brankáře Ondřeje Koláře mrzelo, že fotbalisté Slavie v domácím úvodním čtvrtfinále Evropské ligy s favorizovanou Chelsea inkasovali až v 86. minutě a prohráli 0:1. Výsledek 0:0 by totiž podle čtyřiadvacetiletého gólmana dával Pražanům mnohem větší šanci do odvety v Londýně za týden.

"Nebudu říkat, že tam jedeme s tím, že nepostoupíme. Samozřejmě to bude těžké. Kdybychom tady uhráli výsledek 0:0, tak se tam může stát cokoliv. Bohužel jsme dostali gól a tam bude těžké dát dva góly," řekl Kolář novinářům po čtvrtečním utkání.

Na výkon domácích, kteří v Edenu s třetím týmem anglické ligy odehráli vyrovnanou partii, byl hrdý. "Myslím, že se nemáme za co stydět. Předvedli jsme fantastický výkon, bohužel nám to tam nespadlo a smolně jsme dostali gól na konci," uvedl brankář Slavie.

"Co jsem zaslechl jeden rozhovor, tak hráči Chelsea řekli, že jsme nejlepší tým, s kterým v Evropské lize hráli. To je jenom pocta pro nás. Myslím, že jsme teď lidem ukázali, že se můžeme srovnávat i s takovými kluby," doplnil Kolář.

Připustil, že už přemýšlel o čistém kontu proti věhlasnému soupeři. "Samozřejmě měl jsem tam nějaké myšlenky, ale zápas se hraje 90 minut plus nastavení, takže se musím koncentrovat až do konce. Tady se ukázala jejich síla. Stačí jim pár šancí a jsou schopni to proměnit," uvedl Kolář.

Těsně před koncem ho překonal Marcos Alonso hlavou po přesném Willianově centru. "Pepa Hušbauer už to měl těžké s ním jít do souboje. Ten hráč to měl celé odkryté a mohl to dát kamkoliv. Ukázali svou kvalitu, ten centr byl prostě famózní. Stačilo tam nastavit hlavu a skončilo to v bráně," řekl liberecký odchovanec.

Moc těžkých zákroků překvapivě neměl, ale v 60. minutě po rohovém kopu reflexivně vykopl pokus Antonia Rüdigera. "Já tu střelu viděl na poslední chvíli, takže jsem ještě stihl zareagovat nohou. Podařilo se mi to ještě dobře vyrazit před sebe, že z toho nebyla žádná dorážka. Ale mrzí mě ten gól. Zahráli to výborně, ale dostat gól takhle na konci, to je smůla," prohlásil Kolář, kterého v první půli po Willianově ráně zachránilo břevno.

Pochválil i brankáře Chelsea Kepu Arrizabalagu, jenž byl ve větší permanenci a "Blues" několikrát podržel. "Chytil dvě střely, jednu Ibrovi (Traorému). Pak špatně vyboxoval centr, ale dorážku zase chytil. Ukázal, že je to gólman, který chytá ve velkoklubu oprávněně," podotkl Kolář.

Podle něj nebude pro slávisty těžké rychle se přeorientovat na domácí ligu a nedělní derby se Spartou. "Všichni víme, co nás o víkendu čeká. My v lize teď musíme vyhrávat, abychom šli do nástavby s nějakým náskokem. My to bereme jako zápas s Chelsea, hrajeme s výborným soupeřem a musíme tu kvalitu ukázat znovu jako tady," dodal rodák z Liberce.