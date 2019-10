Kolář: Byl to ostudný výkon, na Barceloně bychom dostali 10 gólů

Ostrava - Podle brankáře Ondřeje Koláře fotbalisté Slavie podali v osmifinále domácího poháru v Ostravě ostudný výkon a porážku 0:2 po prodloužení považuje za zcela zaslouženou. Pětadvacetiletý gólman si dokonce myslí, že kdyby "Červenobílí" hráli podobně v Barceloně, tak v úterním zápase skupiny Ligy mistrů dostanou deset gólů.

"To, co jsme předvedli, bylo hrůzostrašné. Ostrava si to zasloužila, zázrak vůbec byl, že jsme utkání dotáhli do prodloužení. Oni měli spoustu šancí, ty neproměnili a my to přežili. Ale pokračovali jsme v tom, co jsme hráli celou dobu, a je z toho ostudný výkon z naší strany," citoval Koláře klubový web.

Slávisté v Ostravě nastoupili bez několika opor a obvyklí náhradníci nepřesvědčili. "Dostali prostor hráči, kteří normálně nehrají, tu šanci nevyužili, nepodali nadstandardní výkon. My, co hrajeme normálně, jsme jim k tomu ale taky nepomohli. A jak říkám, byl to ostudný výkon. Dlouho jsem nás ve Slavii takto hrát neviděl. Kdybychom tak hráli na Barceloně, tak dostaneme deset branek a jedeme domů," prohlásil Kolář.

Zraněného záložníka Tomáše Součka považuje za nenahraditelného. "Pro mě obzvláště, při rozehrávce je to obrovitánská ztráta. Dostali jsme dva góly, jeden ze standardky, druhý po centru. Připravovali jsem se na to celou dobu, trenér nám říkal, co mají silného. My je trestuhodně nechali, aby toho využili a dali nám dvě branky. Absolutně jsme si nezasloužili tady něco uhrát a Ostrava zaslouženě postupuje," upozornil bývalý brankář Liberce.

Podle něj svěřenci Jindřicha Trpišovského měli motivaci získat MOL Cup potřetí za sebou. "Proto jsme hráli normálně my, co nastupujeme pořád. My jsme to chtěli vyhrát, pro nás je každá trofej cenná. Chceme pokračovat v tom, co předvádíme. Ale tohle, to bylo jako bychom vše hodili za hlavu a hráli tak, jako když jsme sem na začátku přišli," uvedl Kolář.

Doufá, že Slavia porážku s Baníkem částečně napraví už v sobotu, kdy ostravský tým přivítá v rámci 15. kola nejvyšší soutěže. Tu Pražané vedou o devět bodů před Plzní. "Protože pokud s nimi prohrajeme i v lize, tak všechno, co jsme dosud získali, můžeme hodit za hlavu. Byl by to problém. Věřím ale, že doma suverénně vyhrajeme a připravíme se na zápas s Barcelonou. Čekají nás důležitá utkání, vytvořili jsme si v lize náskok, a kdybychom prohráli, tak se na nás Plzeň dotáhne. A bude to celé zase od začátku," konstatoval Kolář.