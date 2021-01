Kolaps v Bedřichově jako před týdnem ráno nebyl

Bedřichov (Jablonecko) - Situace v dopravě v Bedřichově v Jizerských horách byla dnes ráno výrazně klidnější než o víkendu před týdnem. Uzavřít přístup do obce policie nemusela. ČTK to dnes potvrdila mluvčí policie Ivana Baláková. "Situace je klidná," uvedla před 10:00 Baláková.

Minulý víkend musela policie kvůli velkému zájmu turistů uzavřít přístup do horského střediska v sobotu i v neděli ráno, kapacita parkovišť tehdy ani zdaleka nestačila. Na opatřeních, která měla tomu zamezit, se domluvila policie s obcí a posílené byly i autobusové spoje, které jezdí do Bedřichova. "Je to v pohodě a řekl bych, až nestandardně na víkend. Asi se lidé zalekli," uvedl starosta obce Petr Holub. Podle něj byla ráno na parkovištích volná místa, a to dokonce i na centrálním. To třeba v pátek nebylo. "Ještě v osm večer bylo v pátek centrální parkoviště plné," dodal starosta.

Bedřichov je hlavním nástupním místem na Jizerskou magistrálu. K menšímu zájmu o něj zřejmě napomáhá i to, že díky vydatnému sněžení z tohoto týdne se dá běžkovat i ve městech. Upravený okruh si vytvořil dokonce i Turnov v Českém ráji. V krajském Liberci mohou lidé běžkovat i večer, a to ve sportovním a rekreačním areálu Vesec, kde se před více než deseti lety konaly závody mistrovství světa v klasickém lyžování. "Ovál je osvětlený od 17:00 do 6:30," uvedla mluvčí liberecké radnice Jana Kodymová.