Kolaps, podcenění a hlavně ostuda, řekl o nepovedeném závěru trenér Slovácka

České Budějovice - Kolaps, podcenění a hlavně ostuda. Tak hodnotil závěr utkání 16. kola první ligy v Českých Budějovicích trenér fotbalistů Slovácka Martin Svědík. Jeho svěřenci na jihu Čech vedli 2:0 a navíc hráli přesilovku, v posledních 20 minutách ale nečekaně třikrát inkasovali a podlehli 2:3. Celek z Uherského Hradiště v lize nebodoval poprvé po osmi zápasech.

"Je to trestuhodné. Posledních 20 minut to byla z naší strany ostuda a to včetně střídání, která se také nepovedla. Za 70 minut nedovolíme soupeři skoro nic a za dalších 20 minut, když hrajeme v přesilovce, vstřelí tři góly a ještě má dvě šance," řekl na tiskové konferenci Svědík.

Nedovedl si vysvětlit, jak mohli hosté po vyloučení domácího Jakuba Hory v 69. minutě závěr zápasu tak pokazit. "Asi jsme to vzali tak, že když je vyloučený hráč soupeře, nemůže se nic stát. Ale naopak se tím ukázalo, že nesmíme slevit z našeho stylu hry. Když se k tomu chováte takto, budete po zásluze potrestán. Závěr utkání jsme jednoznačně podcenili," uvedl Svědík.

Jeho svěřenci před týdnem slavili vysokou domácí výhru nad Spartou 4:0. Dostali se na druhé místo tabulky a pokud by dnes v Českých Budějovicích zvítězili, mohli se minimálně do neděle bodově dotáhnout na vedoucí Slavii.

"Nemyslím si, že bychom to podcenili po Spartě. Tohle byl prostě kolaps v tomto konkrétním utkání a podcenění nastalých situací. V hodnocení utkání budu velmi přísný, na druhou stranu máme stále tři zápasy do konce podzimu. Dnes to bylo varování, aby naše výkony byly lepší a to hlavně po celou dobu zápasu," řekl Svědík.

Připustil, že si ze své kariéry nevzpomíná na podobný obrat v zápase. A to především kvůli tomu, že vedoucí tým dohrával v přesilovce. "Myslím si, že hráči si tohle budou pamatovat hodně dlouho," prohlásil Svědík.