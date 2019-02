Praha - Podnikatel Antonio Koláček se nechystá nastoupit do vězení ve Švýcarsku. Do konce února tam podá návrh na odklad výkonu trestu. I pokud by mu švýcarské úřady nevyhověly, v určené datum 2. května se do věznice pravděpodobně nedostaví. Řekl to dnes na setkání s novináři s tím, že se chce účastnit všech termínů hlavního líčení v české větvi kauzy Mostecké uhelné společnosti (MUS).

Koláček si má počátkem letošního května začít odpykávat trest 52 měsíců odnětí svobody, který mu v souvislosti s MUS uložila švýcarská justice. Dostavit by se měl do zařízení v kantonu St. Gallen, konkrétně do městečka Buchs, které leží poblíž hranic s Lichtenštejnskem.

"Rozhodnutí bych rád nechal až na poslední chvíli. Je ale dost pravděpodobné, že nenastoupím," uvedl obžalovaný podnikatel, jenž dříve působil v představenstvu MUS. Doplnil, že počítá i s variantou, že na něj Švýcarsko vydá mezinárodní zatykač.

Nástup do švýcarského vězení chce Koláček oddálit "co nejdál to půjde", aby se mohl hájit u českého soudu. Řekl, že pobyt ve švýcarském vězení, kde se má starat o zvířata a rostliny, by mu sice pomohl zbavit se některých starostí, zároveň by ale znamenal útěk před českým procesem.

Hlavní líčení u pražského městského soudu je zatím rozplánované do letošního října, může se však dále protáhnout. Pokud by Švýcaři Koláčka uvěznili, český soud by jeho stíhání zastavil, jestliže by dospěl k závěru, že muž byl v obou státech souzen za totožné skutky.

"Uvidíme, jak bude Švýcarsko na můj návrh reagovat. Já Švýcarsku nerozumím, tam je možné úplně všechno," dodal muž, který s rozsudkem švýcarských soudů nesouhlasí. Podle něj totiž neměly právo zasahovat v kauze MUS do českých interních záležitostí a navíc ani neznají potřebný kontext.

Koláček už si prý zjišťoval, jaký režim by jej ve vězení čekal. Popsal, že první dva až tři měsíce by "nemohl vůbec nic", poté už by směl telefonovat a zhruba od devátého měsíce by mohl získat volno o víkendu a pohybovat se tak v rámci Švýcarska.

Česká obžaloba viní Koláčka a čtyři další muže z podvodného ovládnutí MUS jejími vlastními prostředky. Státu tím podle ní způsobili škodu přesahující 3,2 miliardy korun. Za podvod a zneužití informací v obchodním styku hrozí manažerům až deset let vězení. Všichni obžalovaní vinu odmítají.