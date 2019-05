Praha - Podnikatel Antonio Koláček, který měl dnes v souvislosti s kauzou Mostecké uhelné společnosti (MUS) nastoupit k výkonu trestu ve Švýcarsku, tvrdí, že do vězení zatím nemusí. Jeho mediální zástupce Petr Sedláček na dotaz ČTK uvedl, že o datu nástupu do věznice se stále vedou jednání, která mají odkladný účinek. Koláček již dříve řekl, že za mříže ve Švýcarsku nechce, protože se hodlá osobně hájit u pražského soudu. Česká obžaloba ho viní z podvodného ovládnutí MUS jejími vlastními prostředky.

Koláček svou vinu v české i švýcarské větvi kauzy odmítá. "Stále probíhají jednání o tom, kdy a jak bude muset pan Koláček trest nastoupit. Tato jednání mají nicméně odkladný účinek, takže dnes pan Koláček opravdu nemusí k výkonu trestu nastoupit," sdělil Sedláček.

Podnikatel si měl 2. května začít odpykávat trest 52 měsíců odnětí svobody, který mu za podvod a praní špinavých peněz z MUS uložila švýcarská justice. V únoru podal ve Švýcarsku návrh na odklad výkonu trestu. Argumentoval tím, že se chce zúčastnit všech termínů hlavního líčení u pražského městského soudu. Český proces měl původně pokračovat v dubnu, tyto termíny však byly zrušeny a s dalšími soud počítá v červnu. Hlavní líčení je prozatím nařízené do října, může se však dále protáhnout.

Koláček dříve popsal, že trest má nastoupit v kantonu St. Gallen, konkrétně v městečku Buchs, které leží poblíž hranic s Lichtenštejnskem. Řekl, že pobyt ve švýcarském vězení, kde se má starat o zvířata a rostliny, by mu sice pomohl zbavit se některých starostí, zároveň by ale znamenal útěk před českým procesem.

Česká obžaloba viní z podvodného ovládnutí MUS Koláčka a čtyři další muže. Státu údajně způsobili škodu přesahující 3,2 miliardy korun. Za podvod a zneužití informací v obchodním styku hrozí manažerům až deset let vězení. Pokud by Švýcaři Koláčka uvěznili, český soud by jeho stíhání zastavil, jestliže by dospěl k závěru, že muž byl v obou státech souzen za totožné skutky.

Ministerstvo bezpečnosti a spravedlnosti východošvýcarského kantonu St. Gallen se na dotaz ČTK odmítlo vyjádřit ke konkrétnímu případu. Odkázalo přitom na úřední tajemství. Běžně ovšem ministerstvo v případě, že se odsouzený nedostaví do vězení a soud nevyhoví případné žádosti o odklad nástupu do vězení, zanese odsouzenou osobu do švýcarského policejního systému jako hledanou.

"Pokud se odsouzená osoba nachází v zahraničí, popřípadě ve vlasti, prověřuje kanton St. Gallen v každém jednotlivém případě, zda přijmout mezinárodní opatření v oblasti pátrání s cílem zajistit vykonání švýcarského rozsudku, případně jaká opatření přijmout," sdělil ČTK vedoucí odboru výkonu trestu ministerstva spravedlnosti kantonu St. Gallen René Frei. Podle něj se při volbě dalších kroků bere ohled mimo jiné na závažnost trestného činu a délku trestu.