Koláček obžalovaný v kauze MUS má za týden nastoupit do vězení, neuposlechne

Praha - Švýcarsko vyzvalo podnikatele Antonia Koláčka, který je v Česku obžalovaný v kauze Mostecké uhelné společnosti (MUS), aby 19. srpna nastoupil v souvislosti s tunelováním MUS do švýcarského vězení. Koláček dnes novinářům řekl, že na doporučení svých advokátů výzvu neuposlechne. O tomto postoji už informoval švýcarské úřady i český soud.

"Potřebuji se plně obhájit před českým soudem a očistit své jméno. Nemohu zklamat své přátele, kteří mi věří, a jednoduše odejít do vězení a ukončit celý příběh MUS bez odpovídajícího prozkoumání a vysvětlení," uvedl k tomu Koláček.

Finančník, který minulý týden oslavil šedesáté narozeniny, doplnil, že plánuje přebývat v Česku a necestovat. Švýcarská strana ho prý zatím neinformovala o možných následcích neuposlechnutí výzvy.

Podnikatel byl ve Švýcarsku odsouzen v roce 2013 k 52 měsícům vězení, a to za podvod, praní špinavých peněz a porušování povinnosti při správě cizího majetku. Vinu odmítá.

Proti zamítnutí své žádosti o odklad výkonu trestu se chce Koláček odvolat k soudu v Lausanne. "Švýcarsko může a nemusí vydat zatykač. Možná počkají na výsledek toho odvolacího řízení," řekl.

Koláčkův právník Bohdan Žáček upozornil, že pokud by finančník nastoupil do švýcarského vězení, tak by jeho trestní stíhání v ČR český soud velmi pravděpodobně zastavil. Manažer by se tak již ve vlasti nemohl hájit.

Žáček podotkl, že podle zavedených konvencí domácí stát nevydává odsouzené bez jejich souhlasu k výkonu trestu do cizího státu. "Lze tu nechat uznat (švýcarský) rozsudek, to ale není jednoduchý postup. Teoreticky si to dovedu představit, ale prakticky ne," dodal právník.

Prodej státního podílu v MUS firmě Investenergy schválila v červenci 1999 vláda současného prezidenta Miloše Zemana. V české větvi případu zahájil pražský městský soud hlavní líčení loni v listopadu a termíny jednání jsou momentálně nařízené až do dubna příštího roku. Obžaloba tvrdí, že Koláček a další obžalovaní vytvořili nepřehlednou strukturu firem, aby zastřeli, že nejpozději od května 1998 vlastnili nebo měli pod kontrolou nadpoloviční většinu akcií MUS. Poté údajně vyčkali, až cena akcií klesla, a od státu odkoupili jeho podíl přes firmu Investenergy za výrazně nižší cenu. Česku tím podle státního zástupce způsobili škodu nejméně 3,2 miliardy korun.