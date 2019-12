Köhler rozhodl v prodloužení o výhře Zlína nad Vítkovicemi

Zlín - Hokejisté Zlína sice ve 28. kole extraligy s Vítkovicemi dvakrát prohrávali, nakonec se ale radovali z výhry 3:2 v prodloužení. V čase 61:03 utkání rozhodl Bedřich Köhler. Zlín se po výhře posunul v tabulce na 11. místo před svého dnešního soupeře, oba týmy ale doposud získaly 34 bodů.

Opatrná první třetina obstarala fanouškům trochu vzruchu až v 10. minutě, domácího Ference ale v dobré šanci zastavil faulem Kovář. Následnou přesilovku Berani nesehráli moc dobře, a tak když zakročil na druhé straně proti možnosti Zdráhala Kašík lapačkou, šlo se do kabin za bezbrankového stavu.

Druhá část byla o něčem jiném, diváci viděli více šancí, především však v podání hostů. První zužitkovala Ridera ve 25. minutě, početní výhodu v gól proměnilo ex-zlínské duo: Bukarts střílel, Lakatoš dorážel.

Vyrovnat mohl Sedláček, jenž se sice natlačil před Svobodu, zakončit už ale ideálně nedokázal. Krátce za polovinou duelu dostali Berani možnost početní výhody, která jim však hrubě nevyšla. Nedařilo se jim dostat do útočné třetiny, přičemž zmar podtrhli krátce před jejím koncem, kdy inkasovali trest za příliš mnoho hráčů na ledě.

Do třetí dvacetiminutovky ovšem vstoupili Zlínští jako uragán. Šance střídala šanci, domácí soupeře téměř nepouštěli z jejich obranné třetiny. S výjimkou úniku Tršky se hrálo jen před Svobodou, což vyústilo v logickou situace - Berani v 52. minutě vyrovnali. Z předbrankového prostoru uspěl Okál, přičemž gólmana Vítkovic domácí překonali až svou 47 střelou v utkání.

Radost ale domácím vydržela jen 34 sekund. Zlínští v honbě za obratem propadli a po přečíslení tři na jednoho vrátil vedení Vítkovicím Mallet. Berani už se do podobného tlaku dostat nedokázali, i přesto ale zvládli vyrovnat. V čase 59:02 uspěl bassebalovým odpalem Claireaux. Jeho gól potvrdilo i na dvakrát video.

Bonusový bod za výhru v prodloužení nakonec získal zásluhou pohotově dorážejícího Köhlera Zlín. Hosté sice ještě jeho branku hlasitě rozporovali, gólman Svoboda, který si nakonec připsal 52 úspěšných zákroků, rozsekal hokejku, výsledek se ale nezměnil.

Hlasy trenérů po utkání:

Martin Hamrlík (Zlín): "Odehráli jsme velice dobře první třetinu, tam jsme měli dát gól, ale nepodařilo se. Druhá třetina byla od nás moc nervózní, Vítkovice byly mnohem lepší. Do kolen nás dostala naše přesilovka. Třetí třetinu už jsme se ale vrátili na dobrý výkon, byla otázka času, jestli se i prosadíme. Naštěstí se nám to povedlo a šťastný byl pro nás i závěr. Dobré dva body."

Mojmír Trličík (Vítkovice): "Do utkání jsme nevstoupili tak, jako do minulých zápasů, přesto jsme si nějaké šance vytvořili. Góly z toho nepadly. Ve druhé třetině už jsme nastoupili koncentrovaně, zodpovědně do obrany, navíc jsme dobře sehráli přesilovky a dali jsme gól. Ve třetí části domácí vyvinuli extrémní tlak, šli za tím, aby stav zvrátili. My jsme bojovali, dělali jsme, co šlo, ale Zlín vyrovnal. Pak jsme sice ještě vedli, měli jsme velice blízko k tomu, abychom to tak i dobojovali, ale velký tlak při power play znamenal gól. Z našeho pohledu to byla vysoká hůl, ale to video vyvrátilo, ještě jsme tedy zkusili výzvu, bránění brankáři. Prostě jsme zkusili všechno, co šlo. No a v prodloužení jsme dostali smolný gól, skákavý puk přes hůl. Přestože jsme teď hodně zklamaní, neboť jsme byli kousek od tří bodů, věřím, že bod, co jsme tady získali, má velkou cenu a v budoucnu ho doceníme víc, než teď."

PSG Berani Zlín - HC Vítkovice Ridera 3:2 v prodl. (0:0, 0:1, 2:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 52. Okál (Kubiš, D. Nosek), 60. Claireaux (Freibergs, D. Nosek), 62. Köhler (Fryšara) - 25. Lakatoš (Bukarts, Trška), 53. Mallet (Veselý, Dej). Rozhodčí: Šír, Obadal - Lučan, Kis. Vyloučení: 5:4. Využití: 0:1. Diváci: 4302.

Zlín: Kašík - D. Nosek, M. Novotný, Ferenc, Freibergs, Buchta, Žižka, Řezníček - Claireaux, Fořt, Köhler - Šlahař, Honejsek, Herman - Dufek, Fryšara, Kubiš - Okál, P. Sedláček, Ondráček. Trenér: R. Svoboda.

Vítkovice: M. Svoboda - Trška, Kvasnička, Bodák, Šidlík, R. Černý, D. Krenželok, Kovář - Lakatoš, Roman, Bukarts - P. Zdráhal, Š. Stránský, Schleiss - Mallet, Veselý, Dej - Guman, Werbik, Razgals. Trenér: Trličík.