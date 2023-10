Kohen: Izrael bojuje za celý svobodný svět, Hamás bude poražen

Tel Aviv/Praha - Izrael teď nebojuje pouze za sebe, ale za celý svobodný svět. Na dnešním briefingu to ČTK a dalším světovým médiím řekl izraelský ministr zahraničí Eli Kohen. Palestinské hnutí Hamás, které ovládá Pásmo Gazy a 7. října provedlo krvavý útok na Izrael, bude podle ministra poraženo a už nikdy nebude hrozbou. Izraelská filmařka Šajlí Ataryová, jejíž manžel byl zavražděn v kibucu Kfar Aza, zatímco ona sama před ozbrojenci utíkala s novorozencem, na tiskové konferenci řekla, že Hamás musí být poražen a že v Gaze žijí dobří lidé, kteří nechtějí, aby jim vládla teroristická organizace.

"Nebojujeme jen za Izrael, bojujeme za celý svobodný svět. Terorismus je přesně jako rakovina, šíří se. Pokud ho nezastavíme tady, přijde do Paříže, Londýna nebo New Yorku," uvedl Kohen. Hamás přirovnal k teroristické organizaci Islámský stát. "Žádný člověk nedokáže pochopit jejich barbarství: mučení dětí, vraždu těhotné ženy a vyřezání plodu, zabíjení přeživších holokaustu... ani zvířata se tak nechovají, lze je popsat jen jako zrůdy," poznamenal ministr s tím, že islamisté v Izraeli zabili nejméně 1300 lidí a přes 200 dalších unesli do Pásma Gazy. Kohen také uvedl, že Izrael dosud zlikvidoval 1000 teroristů, včetně velitelů Hamásu a ozbrojenců zapojených do útoku na jižní Izrael. Dodal, že 83 procent rozpočtu Hamásu pochází od Íránu, zatímco palestinský Islámský džihád je Íránem plně financován.

Hamás podle ministra civilisty používá jako lidské štíty, zatímco Izrael podle něj dodržuje mezinárodní právo a "nikdy nebude cílit na civilisty, děti a rodiny". "My takoví nejsme, útočíme na místa, kde se Hamás schovává," dodal Kohen s tím, že válka bude nějakou dobu trvat.

Podle palestinských úřadů si izraelské nálety v Pásmu Gazy v posledních 11 dnech již vyžádaly životy více než 3000 lidí, včetně 900 dětí a více než 1000 žen. Izrael palestinské civilisty žijící v Pásmu Gazy vyzval k evakuaci na jih tohoto úzkého pobřežního pásu.

Mluvčí izraelské armády Peter Lerner na briefingu uvedl, že Izrael necílí na civilisty, nadále útočí na infrastrukturu Hamásu ze vzduchu a připravuje se na možnou pozemní ofenzivu, o které rozhoduje vláda. S ohledem na eskalaci bojů na severu u hranice s Libanonem řekl, že Izrael je připraven bojovat na více frontách, pokud bude muset.

Na briefingu promluvila také přeživší útoku na kibuc Kfar Aza Šajlí Ataryová, která se zachránila s měsíční dcerou a jejíhož manžela Jahava islamisti zastřelili. O jeho smrti se dozvěděla při rozhovoru s televizí Sky News. Na briefingu dnes popisovala, jak před ozbrojenci utíkala s dítětem. To podle ní pro teroristy bylo jako magnet a soupeřili o to, kdo mimino trefí. Malá holčička musela být po útoku hospitalizována, jelikož se nadýchala kouře z hořícího domu. Plakala tolik, že jí přestaly téct slzy.

Na konferenci promluvila také Renana Gome Jaacovová, matka dvou chlapců ve věku 16 a 12 let, které Hamás unesl do Pásma Gazy. Její synové trávili víkend u otce a byli sami doma, když k nim vnikli útočníci. Se syny si v době útoku telefonovala. Mladšího slyšela, jak prosí, aby jej nechali být, "protože je malý". Od 7. října od nich nemá zprávy. Ačkoliv podle svých slov dřív sympatizovala s Palestinci, teď přestala věřit v mír. Osvobození rukojmích podle Jaakovové musí nyní být pro izraelskou vládu a svět absolutní prioritou. "V naší vládě není zastoupen hlas matky. Vláda mi dluží navrácení mých dětí živých," řekla.