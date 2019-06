Koepka zkusí na golfovém US Open získat hattrick

Pebble Beach (USA) - Americký golfista Brooks Koepka má před sebou velkou výzvu. Může jako teprve druhý hráč ve stodevatenáctileté historii US Open vyhrát tento major potřetí v řadě. Turnaj na hřišti v kalifornském Pebble Beach začne ve čtvrtek a pozornost je už tradičně upřena i na Tigera Woodse.

Jediný vítězný hattrick si na US Open připsal před více než sto lety skotský rodák Willie Anderson, který triumfoval v letech 1903, 1904 a 1905. "Snažím se na to raději nemyslet. Je přede mnou další turnaj, půjdu na hřiště a budu předvádět, co umím. Bude to zase těžký test, to všichni víme," řekl devětadvacetiletý Koepka.

Má ale o motivaci víc ukázat, že už je dávno mezi golfovými esy. Vítěze čtyř majorů a obhájce titulu totiž americká televizní stanice Fox nezařadila do upoutávky. "Byl jsem šokován. Měli na to rok, někdo by měl letět," řekl Koepka.

Na druhou stranu ale zájem o jeho osobu roste. Zatímco loni přišlo na jeho tiskovou konferenci před US Open šest novinářů, letos by se těžko našlo šest volných míst. A lidé ho poznávají i na ulicích či v restauracích. "Přijde mi divné, když na mě lidí zírají. Jsem obyčejný chlap jako ostatní. Snažím se jen dobře hrát golf."

Na hřišti v Pebble Beach bude muset hrát hodně dobře, jelikož podmínky budou jako vždy na US Open tvrdé. Hřiště není až tak dlouhé, ale očekává se, že drivery na dlouhé rány hráči spíš nechají v bagu. Z jedné strany fairwayí jsou domy a z druhé hrozí vlny Pacifiku. V horku a větru navíc budou hodně tvrdé greeny.

"Hřiště je ošemetné," vystihl podmínky Woods, trojnásobný vítěz US Open, který poprvé vyhrál v roce 2000 právě v Pebble Beach a s rekordním náskokem 15 ran. "Je šílené, že už je to devatenáct let, ale pamatuju si každou ránu," řekl Woods.

Letošní vítěz Masters Woods by si v případě výhry připsal 82. vítězství na okruhu PGA a šestnácté na majoru a přiblížil by se k rekordu Jacka Nicklause, který slavil na majoru osmnáctkrát. "Pokud se budu dál cítit fyzicky lépe a lépe, což se děje, tak si hypoteticky dávám deset let a potřebuju si jen vytvářet šance," podotkl s úsměvem.

Mezi další favority US Open můžou patřit severoirský hráč Rory McIlroy, Angličan Justin Rose a řada Američanů v čele s Dustinem Johnsonem, který letos skončil druhý na Masters i na PGA Championship, nebo Jordanem Spiethem.

US Open je z golfových majorů nejštědřejší. Mezi hráče se rozdělí 12,5 milionu dolarů. Loni Koepka dostal 2,16 milionu a letos vítěz dostane ještě skoro o 100.000 víc.