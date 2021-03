Koeman po vyřazení v Lize mistrů: Messi vidí, že Barcelona roste

Paříž - Trenér Ronald Koeman pochválil fotbalisty Barcelony za výkon ve středeční odvetě osmifinále Ligy mistrů na stadionu Paris St. Germain, přestože remíza 1:1 v součtu s domácí porážkou 1:4 znamenala pro Katalánce konec v elitní soutěži. Podle nizozemského kouče hvězdný barcelonský kapitán Lionel Messi, jemuž na konci června vyprší smlouva, vidí, že tým roste a má před sebou velkou budoucnost.

Třiatřicetiletý argentinský útočník loni požádal o odchod z Barcelony, ale tehdejší vedení ho odmítlo pustit a Messi se s klubem nechtěl soudit. Šestinásobný držitel Zlatého míče později prohlásil, že se až po sezoně rozhodne, kde bude jeho kariéra pokračovat.

"Leo nějakou dobu vidí, že tým se po změnách, které jsme udělali, zlepšuje. Máme dobré mladíky s velkou budoucností a nejde pochybovat o potenciálu tohoto mužstva," řekl Koeman na tiskové konferenci.

"Ale pouze on rozhodne o své budoucnost, v tom mu nikdo nemůže pomoci. Mužstvo má skvělou budoucnost, takže tohle pro něj není argument," uvedl sedmapadesátiletý kouč.

Mrzí ho, že Barcelona nebyla v Paříži produktivnější, protože podala mnohem lepší výkon než před třemi týdny doma. "Vypadli jsme a to je to, co se ve fotbale počítá. Ale také máme dobrý pocit, protože jsme měli šance, abychom to PSG ještě víc zkomplikovali," konstatoval Koeman.

Domácí poslal do vedení po půl hodině hry Kylian Mbappé z penalty, Messi odpověděl výstavní střelou, ale v nastavení úvodního dějství pokutový kop neproměnil. Po změně stran už Pařížané větší drama nepřipustili a Barcelonu v LM vyřadili poprvé od roku 1995.

"Za první půli jsme si zasloužili víc. Dominovali jsme a vytvořili si mnoho příležitostí, které jsme však nevyužili. Jít do šatny za stavu 1:1 bylo těžší. Ale nemůžu hráčům nic vytknout, protože do toho dali maximum. Chybělo nám i trochu štěstí a brankář PSG (Keylor Navas) byl mužem zápasu," řekl Koeman. "Výsledek prvního zápasu neodpovídá. Velký rozdíl byl v produktivitě. Vytvořili jsme si v Paříži víc než oni v Barceloně, ale oni dali víc gólů," dodal někdejší obránce.

Jeho svěřenci v Lize mistrů neuspěli po rekordní sérii 13 postupů do čtvrtfinále a poprvé od roku 2007 vypadli v osmifinále. Stále jsou však ve hře o dvě trofeje, ve španělské lize jsou druzí za Atléticem Madrid a ve finále domácího poháru vyzvou Bilbao.