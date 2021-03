Kódy k očkování od specialistů budou platit jen do konce dubna

Ministerstvo zdravotnictví 15. ledna 2021 spustilo webovou stránku centrálního registračního systému, kde se lidé starší 80 let mohou přihlásit na očkování proti covidu-19.

Praha - Kódy pro registraci na očkování proti covidu-19 od ambulantních specialistů budou platit jen do konce dubna. Ministerstvo zdravotnictví o tom dnes informovalo v tiskové zprávě. Lidé z vybraných skupin pacientů s vážnými chronickými nemocemi se s nimi mohou začít přednostně přihlašovat od středy 24. března. Dosud se mohli hlásit k očkování přes nemocnice, kde se léčili, nebo u praktických lékařů. Ti ale mají zatím nedostatek vakcín.

Proti covidu-19 se v ČR očkuje od 27. prosince loňského roku, alespoň jednu dávku vakcíny jich dostalo přes milion. V současné době se mohou k očkování hlásit senioři nad 70 let, zdravotníci a zaměstnanci škol. Již dříve ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) i premiér Andrej Babiš (ANO) avizovali, že od dubna se budou moci začít hlásit i lidé mladší. Zatím není jasné, jestli to budou starší 60 nebo 65 let.

"Podobně jako v jiných státech, i v České republice proběhne očkování chronických pacientů ve dvou fázích. Nejdříve budou očkováni ti, kteří jsou onemocněním covid-19 s ohledem na svůj zdravotní stav nejvíce ohroženi a jsou nejčastěji hospitalizováni s těžkým průběhem nemoci na JIP a ARO odděleních nemocnic. S vyšší dostupností očkovací látky se pak možnost registrace otevře dalším skupinám," uvedl k tomu v tiskové zprávě ministr Blatný.

Možnost dát svým pacientům mladším 70 let tento kód mají lékaři z odborností onkologie, kardiologie, diabetologie, pneumologie, alergologie, klinická imunologie, endokrinologie, gastroenterologie, hematologie a transfuzní lékařství, infekční lékařství, lékařská genetika, nefrologie, neurologie nebo vnitřní lékařství.

Kódy mohou dostávat například lidé s cukrovkou léčenou léky či inzulinem, s rakovinou, po transplantaci nebo na ní čekající, pacienti na dialýze, s obezitou, těžkým astmatem nebo s dalšími vážnými plicními, jaterními nebo srdečními nemocemi. Podrobný seznam diagnóz zveřejnilo ministerstvo na webu pacientských organizací.

V dalších fázích bude možné kódy dávat také osobám o ně pečujícím, lidem se vzácnými genetickými onemocněními, nemocemi oslabujícími imunitní systém nebo poruchami, které znemožňují dodržovat protiepidemická opatření jako jsou například mentální retardace, poruchy autistického spektra, demence nebo psychotické poruchy, například schizofrenie nebo porucha s bludy.