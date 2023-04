Koch: Mueller mi zahlásil, ať jedu, tak jsem ho poslechl

Ostrava - Průletem přes celé hřiště rozhodl slovenský obránce Patrik Koch páté semifinále play off hokejové extraligy s Hradcem Králové ve prospěch Vítkovic. Ostravané po obratu z 0:2 na 3:2 v prodloužení vyhráli podruhé v sérii a odvrátili i druhý mečbol Východočechů.

"Úžasný pocit. Vyhráli jsme a jedeme dále, věřím, že to dokážeme otočit," řekl šestadvacetiletý obránce, který si připsal svou druhou trefu v letošním play off a celkově pátou v sezoně.

Zápas rozhodl 61 sekund před koncem druhého prodloužení, tedy po 99 minutách hry. Akcí, kterou zvedl fanoušky ze sedaček. U vlastní branky převzal puk, projel celé hřiště a z levého křídla nachytal špatně postaveného gólmana Kiviaha, který nepřikryl bližší tyčku.

"Projížděl jsem po levé straně, Peter Mueller mi zahlásil, ať jedu, tak jsem poslechl. Pak jsem už jen reagoval na to, že jsem viděl nějaké volné místo, zkusil jsem to tam dát a spadlo to tam. Trošku mě to překvapilo. Byl to krásný pocit. Jsem rád, že nekončíme a jedeme dále. Věřím, že nás to nakopne a že to zvládneme otočit," prohlásil Koch.

Vítkovice zatím s nožem na krku odolávají hradeckým mečbolům. Nezlomily je ani dva góly soupeře v první třetině, po které domácí kouč Miloš Holaň svým hráčům zostra promluvil do duše.

"Motivoval nás, to on umí. Ale zeptejte se jeho, co konkrétně nám říkal, já to prozrazovat nebudu. Co se řekne v kabině, to tam má zůstat," usmál se Koch. Vítkovičtí od druhé části ožili a dvěma využitými přesilovkami vyrovnali. "Věděli jsme, že to může být náš poslední zápas. Je to vyrovnané, ale my jsme si dnes pomohli v přesilovkách. Dáme do toho všechno, budeme bojovat až do konce," ujistil Koch.

Kromě bouřky v šatně reagoval Holaň i zredukováním sestavy na tři pětky, ve kterých Vítkovice odehrály 70 minut. "Všichni jsme se cítili dobře. Máme sil dost, nám je to jedno, že se hrálo tak dlouho. Jsme rádi, že jsme vyhráli. Teď musíme rychle zregenerovat, načerpat nové síly a věřím, že máme na to sérii otočit," dodal Koch.