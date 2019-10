Kocáb, Müller a Soukup zahání v Plzni společné turné

Plzeň - V plzeňském prostoru DEPO2015 dnes Richard Müller, Michael Kocáb a Ondřej Soukup zahájí společné turné, které nazvali Šansóny a iné piesne. Zazní na něm šansony z legendárního alba V penziónu Svět, ale i nové písně. Po dnešním plzeňském startu vystoupí trojice v úterý v Praze a celkem navštíví 38 míst v Česku a na Slovensku.

Série koncertů kromě známého alba s písněmi Petra Hapky a Michala Horáčka z konce 80. let bude také připomínkou 30 let od pádu komunismu a jak řekli jeho aktéři v rozhovoru s ČTK, i připomínkou česko-slovenské vzájemnosti.

Album V penziónu Svět působilo v době své edice v roce 1988 mezi tehdy oficiálně vydávanou hudbou silou textů a hudby a složením interpretů jako zjevení, získalo mnohá ocenění a z písní se staly hity. Müller a Kocáb nyní uvádějí, že účast na desce pro ně byla zlomem v jejich kariéře.

"Do té doby jsem fungoval jako slovenský zpěvák, prostřednictvím penziónu Svět jsem měl možnost prorazit i do Čech," řekl Müller. Impulsem k současnému turné podle něj bylo dát se dohromady s Kocábem a Soukupem. Vystoupení budou složena ze starších i nových písní. Kromě známých šansonů v programu zazní i méně hrané písně z repertoáru jeho a Kocábova.

Také skladatel, frontman kapely Pražský výběr a porevoluční politik Kocáb řekl, že účast na albu pro něj byla přelomová, znamenala pro něj průnik do té oblasti hudby, kam nikdy neplánoval ani nakročit, do kategorie šansonu, kterou tehdy reprezentovala především a možná i jenom Hana Hegerová. "Byl to experiment, který vyšel, a nám se to všem zalíbilo, písničky se staly rychle hitem, deska dostala ocenění. Písně i texty byly kvalitní a obsazení zpěváků bylo vynikající. Teď se k tomu vracíme obloukem po letech," uvedl Kocáb.