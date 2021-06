Kocáb: Den odchodu sovětských vojsk měl být dávno státním svátkem

Milovice (Nymbursko) - Den odchodu sovětských vojsk z Československa měl být dávno státním svátkem, řekl ČTK při oslavách 30. výročí odchodu sovětské armády v Milovicích Michael Kocáb. Hudebník a někdejší předseda parlamentní komise pro dohled nad odsunem je názoru, že to byl nejvýznamnější okamžik československých novodobých dějin po konci druhé světové války.

Akce nazvaná "Sbohem armádo! Aneb 30 let po…" přilákala do centra Milovic stovky lidí, zájem byl hlavně o příjezd těžké vojenské techniky. Účastníci si také mohli prohlédnout výstavu o působení sovětské armády ve městě, která vznikla ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem a místními obyvateli a spolky.

Odchod sovětských vojsk před 30 lety znamenal podle Kocába definitivní ukončení nadvlády velmocí, která trvala pět desetiletí od roku 1939 s krátkou pauzou v letech 1945 až 1948. "Byl to nejvýznamnější okamžik našich novodobých dějin po konci druhé světové války. Nemůžete najít žádné významnější datum," řekl Kocáb ČTK.

Skupina poslanců části opozice chce uzákonit odchod sovětských vojsk jako významný den. V novele navrhla, aby se 27. červen připomínal nejen jako Den památky obětí komunistického režimu, ale také jako Den odsunu sovětských vojsk z Československa. Obdobná iniciativa vznikla také v Senátu.

Podle Kocába by měl být tento den přímo státním svátkem a považuje za nepředstavitelnou ostudu, že tomu tak dávno není. "Význam toho, zda jste, nebo nejste okupovanou zemí, je tak velký a tak markantní, že si troufnu říct, že jsme poslední země na světě, která si toho tak málo váží. Hned první rok po odsunu už to měl být státní svátek, možná hned ten den, protože co je dražšího národu než být svobodný a nebýt okupovaný jinou mocností? Ještě k tomu takovou zlou mocností," uvedl Kocáb. Je prý ale zvědav, zda navrhovaná novela parlamentem projde a kdo kromě komunistů ji nepodpoří a jak to zdůvodní.

Sovětská vojska zůstala v Československu po invazi vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968. Sovětští vojáci byli koncem 80. let rozmístěni v 67 posádkách v českých zemích a 16 posádkách na Slovensku. Velitelství měla takzvaná Střední skupina vojsk právě v Milovicích. Okupaci ukončila dohoda mezi vládou ČSSR a SSSR o odsunu sovětských vojsk, která byla podepsána 26. února 1990. Poslední transport se sovětskými vojáky a technikou opustil území republiky 21. června 1991 a o šest dní později republiku opustil i poslední sovětský voják - tehdejší velitel generál Eduard Vorobjov.

Kocáb po letech cítí vděčnost, že se na odsunu vojsk mohl podílet. Do Milovic prý jezdí často a jejich vývoj ho těší. "Je to hodně mladé město, hodně se to mění, je tu řada věcí, která má přitažlivost ještě nad rámec toho, že tu byli Sověti," uvedl. Mrzí ho jen to, že se v Milovicích na Nymbursku nepodařilo vybudovat centrální evropské nákladové letiště. "To bych strašně uvítal, protože by to vrátilo geopolitický význam naší republice," dodal Kocáb.