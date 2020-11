Koblasa opět trefil Karlovým Varů výhru proti Českým Budějovicím

Karlovy Vary - Hokejisté Karlových Varů porazili v předehrávce 17. kola extraligy doma České Budějovice 3:2 a uspěli proti Motoru stejně jako v sobotu, kdy na jihu Čech v dohrávce 4. dějství vyhráli 5:4. V obou soubojích si připsal vítěznou branku útočník Petr Koblasa, který tentokrát rozhodl ve 48. minutě. České Budějovice ani ve svém osmém utkání po návratu mezi elitu po sedmi letech nedokázali vyhrát.

Hokejisté domácí Energie začali druhý souboj s Jihočechy v pěti dnech tak, jak skončili předchozí duel s Třincem. Nepřesnost se lepila na hokejky Západočechů od úvodního vhazování a ve třetí minutě bekhendovou střelou do protipohybu gólmana Novotného otevřel účet hostující Doležal.

Aktivní hrou si Motor vynutil rychle po sobě jdoucí vyloučení karlovarských hráčů a i když nevyužil 33 vteřin trvající hru čtyř proti třem, podařilo se mu v deváté minutě díky Jonákovi navýšit vedení již na dvě branky. Domácí pak přidali, ale šance Kohouta a Mikúše zlikvidoval strážce českobudějovického brankoviště Čiliak. Do zápasu vrátil v 19. minutě Karlovarské střelou z kruhu Zábranský.

Ve druhém dějství hráči z lázeňského města získávali postupně herní převahu, ale Jihočeši zejména díky Čiliakovi drželi těsný náskok. Slovenský brankář betonem zlikvidoval bombu Šenkeříka, lapačkou vyrazil tutovku Lauka a když už byl překonán, netrefil odkrytou branku Beránek.

Tlak domácích se pokusil v polovině zápasu otupit hostující trenér Prospal, který si pro svůj tým vyžádal oddechový čas. Domácím se podařilo srovnat ve 33. minutě opět po střele Zábranského. Při jednom z ojedinělých útoků mohl ještě před pauzou vrátit vedení na stranu Jihočechů obránce Plášil, jenže nedokázal vrátit puk za již překonaného Novotného.

Hned na úvod závěrečné třetiny si vytvořil šanci hostující Prokeš, ale ve 48. minutě při vyloučení Pýchy dokonal Koblasa obrat ve vývoji skóre. Obdržená branka opět vybudila hráče Motoru k větší aktivitě, ale Energie jednobrankové vedení urputně bránila, ačkoliv hosté neměli k vyrovnávací brance daleko. Zejména při 88 sekund trvající power play se musel Novotný ohánět, ale tři body zůstaly v KV Areně.

Hlasy trenérů po utkání:

Martin Pešout (Karlovy Vary): "Pro nás to byl dnes těžký zápas, protože v pondělí jsme totálně selhali v první třetině s Třincem a hráči to na začátku zřejmě měli asi trošku v hlavě. Začali jsme opatrně a soupeř nás potrestal dvěma rychlými brankami a dostal nás trošku dolů. Myslím si ale, že od druhé třetiny jsme předváděli tom co jsme chtěli. Jenom díky skvělému Čiliakovi jsme to neotočili už ve druhé třetině."

Václav Prospal (České Budějovice): "Když bych zápas shrnul. tak jsme si tady dnes nezasloužili vyhrát, protože ta druhá třetina byla z našeho pohledu velmi špatná. Když se člověk za zápasem ohlédne, tak za to, co jsme předvedli, jsme si nezasloužili už ani bod. Do dalších zápasů musíme zlepšit produktivitu, speciální formace a samozřejmě změnit výsledky, které máme. Chtěl bych, abychom my vyhrávali o gól a nikoliv my stále prohrávali o jeden gól. Dnes to však z naší strany nebylo až tak dobré jako v předchozích zápasech, možná proto odjíždíme s prázdnou."

HC Energie K. Vary - Madeta Motor Č. Budějovice 3:2 (1:2, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 19. L. Zábranský ml. (Vondráček), 33. L. Zábranský ml. (Lauko), 48. Koblasa (Šenkeřík, D. Kaše) - 3. Z. Doležal (Pýcha), 9. Jonák (D. Voženílek). Rozhodčí: Jeřábek, Vrba - Votrubec, Ševic. Vyloučení: 4:4, navíc Skuhravý (Karlovy Vary) 10 min. Využití: 1:0. Bez diváků.

Karlovy Vary: F. Novotný - M. Rohan, Šenkeřík, Plutnar, Graňák, L. Zábranský ml., Pulpán, Weinhold - Flek, D. Kaše, Lauko - O. Beránek, Vildumetz, T. Mikúš - Kohout, Černoch, Koblasa - Vondráček, Skuhravý, Redlich. Trenér: Pešout.

České Budějovice: Čiliak - Plášil, Vydarený, Slováček, Pýcha, Allen, Pavel - Jonák, Prokeš, D. Voženílek - M. Beránek, R. Přikryl, Martin Novák - Holec, Indrák, Christov - Z. Doležal, Michnáč, Karabáček. Trenér: Prospal.