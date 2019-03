Oslo - Skokan na lyžích Rjoju Kobajaši vyhrál s předstihem jako první Japonec v historii celkové hodnocení Světového poháru. V dnešním závodu v Oslu mu k tomu stačilo páté místo. Roman Koudelka obsadil sedmou pozici a poosmé v sezoně se vešel do elitní desítky.

Z vítězství se na Holmenkollenu radoval domácí favorit Robert Johansson. Osmadvacetiletý skokan, který v sobotu pomohl novým rekordem můstku 144 metrů k výhře norského týmu, slavil individuální triumf poprvé v sezoně.

Kobajašiho jediný konkurent v průběžném pořadí Polák Kamil Stoch dnes zaváhal. Po nevydařeném druhém kole skončil až třináctý a za japonským rivalem zaostává pět závodů před koncem sezony o rovných 500 bodů. Kobajaši má ale na kontě jedenáct výher, zatímco Stoch zvítězil jen dvakrát a soupeře už tak nemůže předstihnout.

Druhé místo za Johanssonem dnes obsadil po prvním kole vedoucí Rakušan Stefan Kraft. Na třetí příčku se z osmého místa propracoval Peter Prevc ze Slovinska.

Koudelka v polovině závodu figuroval na jedenáctém místě, pak ale předvedl jeden z nejlepších pokusů druhého kola a skokem dlouhým 130 metrů si o čtyři příčky polepšil. V průběžném pořadí SP si upevnil 12. místo.

"Změnili jsme s trenérem nájezdové postavení a pak už to vše začalo fungovat automaticky, to ve mně je. Mám ze všech tří skoků dnes stejně velkou radost. Byl to pro mě důležitý krok a moc se těším na další skoky. Je výborné, že RAW tour pokračuje už zítra," uvedl Koudelka v tiskové zprávě. V pondělí čeká skokany v norské minisérii kvalifikace v Lillehammeru.

V Oslu dnes bodovali i další dva čeští skokani Lukáš Hlava a Viktor Polášek. Ani jednomu z nich se ale druhé kolo nevydařilo a uzavřeli finálovou třicítku.

Šestnáctiletá skokanka Ptáčková v Oslu poprvé bodovala v SP

Šestnáctiletá skokanka na lyžích Štěpánka Ptáčková dokázala poprvé bodovat ve Světovém poháru díky 25. místu v Oslu. Na Holmenkollenu dosáhla nejlepšího výsledku v kariéře i Karolína Indráčková, která obsadila 27. příčku. Zdeňce Pešatové unikl postup do bodované třicítky o jedno místo a sedm desetin bodu.

Třetí pohárové vítězství v sezoně vybojovala Rakušanka Daniela Iraschková-Stolzová. Pětatřicetiletá skokanka, která se právě v Oslu stala před osmi lety mistryní světa, vyhrála před Němkami Juliane Seyfarthovou a Katharinou Althausovou.

S pátým místem se musela na domácím můstku spokojit vedoucí žena seriálu Maren Lundbyová. Úřadující mistryně světa a olympijská vítězka má v čele Světového poháru náskok téměř 300 bodů a míří za obhajobou křišťálového glóbu.

Muži: 1. Johansson (Nor.) 262,0 b. (127+129,5 m), 2. Kraft (Rak.) 258,3 (134+126), 3. P. Prevc (Slovin.) 252,8 (125,5+129), 4. Aschenwald (Rak.) 250,2 (127+130,5), 5. R, Kobajaši (Jap.) 250,1 (127+126), 6. D. Prevc (Slovin.) 245,7 (129+123,5), 7. Koudelka (ČR) 244,8 (127,5+130), 8. Sato (Jap.) 244,4 (130+126), 9. Forfang (Nor.) 241,4 (121+130), 10. Eisenbichler (Něm.) 237,8 (120+132,5), ...29. Hlava 195,5 (117,5+112), 30. Polášek (oba ČR) 192,5 (119,5+108).

Průběžné pořadí SP (po 23 z 28 závodů): 1. R. Kobajaši 1665, 2. Stoch (Pol.) 1165, 3. Kraft 1097, 4. Žyla 968, 5. Kubacki (oba Pol.) 841, 6. Johansson 807, ...12. Koudelka 504, 42. Polášek 46, 52. Hlava 17, 60. Kožíšek 9, 71. Vančura (oba ČR) 3.

Ženy: 1. Iraschková-Stolzová (Rak.) 209,0 (120+121), 2. Seyfarthová 194,3 (114,5+121), 3. Althausová (obě Něm.) 193,3 (111,5+119,5), ...25. Ptáčková 105,1 (92+95), 27. Indráčková 89,0 (98+76,5), 31. Pešatová (všechny ČR) 44,0 (91).

Průběžné pořadí SP (po 18 z 24 závodů): 1. Lundbyová (Nor.) 1413, 2. Althausová 1133, 3. Takanašiová (Jap.) 966, ...46. Ptáčková a Indráčková obě 6, 58. Pešatová 1.