Bischofshofen (Rakousko) - Japonec Rjoju Kobajaši jako třetí skokan na lyžích v historii vyhrál všechny čtyři závody Turné čtyř můstků. Roman Koudelka byl v závěrečném dílu v Bischofshofenu šestý a celkově obsadil pátou pozici, čímž v prestižním miniseriálu vyrovnal svůj nejlepší výsledek z roku 2015.

"Je to fantazie, před Turné bych to nečekal. Nejtěžší byl dnešek, tady se mi nedaří a já zabojoval. Byly to moje nejdelší skoky v Bischofshofenu v životě. Super povzbuzení pro další část sezony," radoval se Koudelka, jemuž dnes ke stupňům vítězů chybělo necelých osm bodů.

Objev sezony Kobajaši ovládl předchozí závody v Oberstdorfu, Garmisch-Partenkirchenu a Innsbrucku, dnes mu ale po prvním kole patřilo až čtvrté místo. Nejdelším skokem druhého kola 137,5 metru však dvaadvacetiletý Japonec znovu své soupeře deklasoval a po Němci Svenu Hannawaldovi z ročníku 2001/2002 a loňském suverénovi Kamilu Stochovi z Polska dosáhl jako třetí na "Grand Slam".

V Bischofshofenu vyhrál Kobajaši s náskokem téměř 14 bodů před Polákem Dawidem Kubackým. Třetí byl domácí Rakušan Stefan Kraft. Vedení z prvního kola neudržel Němec Markus Eisenbichler, jenž klesl po druhém skoku na pátou pozici, zůstal však druhý v hodnocení Turné. Na Kobajašiho nicméně ztratil propastných 62 bodů. Třetí skončil další Němec Stephan Leyhe.

"Jsem moc šťastný, takovému úspěchu jsem do poslední chvíle nevěřil," uvedl Kobajaši, jenž vyhrál Turné jako druhý Japonec po úspěchu Kazojušiho Funakiho v ročníku 1997/98. Díky osmému vítězství z jedenácti závodů sezony zároveň Kobajaši vede suverénně Světový pohár o 427 bodů před Polákem Piotrem Žylou. Koudelka je třináctý.

Devětadvacetiletý Koudelka po nevydařeném období potvrdil na Turné návrat do někdejší špičkové formy. V závodech na čtyřech můstcích v Německu a Rakousku obsadil postupně 11., 4., 9. a 6. místo a v konečném pořadí za sebou nechal o dvanáct bodů loňského šampiona Stocha.

V Bischofshofenu bodoval také Čestmír Kožíšek, jenž získal bod za třicáté místo. Viktor Polášek byl v prvním kole šestačtyřicátý. Lukáš Hlava vypadl v odpolední kvalifikaci, jež byla kvůli hustému sněžení přeložena ze soboty.

Výsledky Turné čtyř můstků ve skoku na lyžích v Bischofshofenu

1. R. Kobajaši (Jap.) 282,1 (135+137,5), 2. Kubacki (Pol.) 268,30 (138+130), 3. Kraft (Rak.) 267,5 (134+131,5), 4. Leyhe (Něm.) 266,0 (126+137), 5. Eisenbichler (oba Něm.) 265,5 (137+131,5), 6. Koudelka (ČR) 259,7 (133+130,5), 7. Granerud (Nor.) 258,0 (128,5+135), 8. Peier (Švýc.) 254,6 (131,5+127), 9. Johansson (Nor.) 253,3 (132+126,5), 10. Geiger (Něm.) 249,5 (122+133,5), ...30. Kožíšek 206,1 (118,5+120,5), 46. Polášek (oba ČR) 88,6 (112,5).

Konečné pořadí Turné: 1. R. Kobajaši 1098,0, 2. Eisenbichler 1035,9, 3. Leyhe 1014,1, 4. Kubacki (Pol.) 1010,8, 5. Koudelka 1006,3, 6. Stoch (Pol.) 994,0, ...38. Polášek 389,7, 43. Kožíšek 302,3, 63. Hlava (ČR) 93,6.

Průběžné pořadí SP (po 11 z 28 závodů): 1. R. Kobajaši 956, 2. Žyla (Pol.) 529, 3. Stoch 504, 4. Leyhe 411, 5. Geiger (Něm.) 394, 6. Forfang (Nor.) 360, ...13. Koudelka 250, 34. Polášek 40, 46. Hlava 15, 58. Kožíšek 3.