Koaliční TOP 09 podala dva návrhy úprav daně z mimořádných zisků

Praha - Ve Sněmovně se dnes odpoledne objevily dva nové koaliční pozměňovací návrhy k návrhu na zavedení daně z neočekávaných zisků, takzvané windfall tax. Po Pirátech dnes předložili své návrhy i poslanci koaliční TOP 09. Předseda klubu Jan Jakob s poslancem Milošem Novým navrhují, aby sazba daně v prvním roce činila 60 procent, ale v dalších dvou letech by měla klesnout na 40 procent. Původní návrh ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) počítá se stabilní sazbou daně 60 procent. Předseda Jakob se stranickým kolegou Michalem Kučerou také navrhli zúžit okruh těžařských nebo energetických firem, na které by daň měla dopadnout.

Jakob ČTK sdělil, že koaliční shoda panuje na tom, že svůj návrh ohledně sazeb daně koalice načte. "Bude to tak jedna z variant stanovení sazby. O těch budeme dál jednat," napsal v ČTK Jakob textové zprávě. O podobě daně dnes jednaly koaliční strany.

Ministr Stanjura podal svůj návrh na zavedení daně z neočekávaných zisků jako poslanec a chce ho vložit jako pozměňovací návrh k vládnímu daňovému balíčku. Tento balíček například prodlužuje rychlejší odpisy majetku do příštího roku nebo zvyšuje limit pro povinnou registraci plátců daně z přidané hodnoty z jednoho na dva miliony korun. S příjmy z nové daně počítá již návrh státního rozpočtu příští rok. Předsedkyně opozičního klubu ANO a bývalá ministryně financí Alena Schillerová za to Stanjuru kritizuje a poukazuje na to, že rozpočet počítá s příjmy, které dosud nejsou schválené. Stanjura řekl již dříve v rozpočtovém výboru Sněmovny, že se domnívá, že v okamžiku schvalování rozpočtu bude již daň schválena.

Zatímco Stanjura navrhuje novou daň až od příštího roku, předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek navrhuje, aby se vztahovala již na mimořádné zisky za letošní rok. S odvoláním na legislativní radu vlády uvádí, že by to nebylo retroaktivní, což by jinak bylo nepřípustné. Michálek chce také snížit sazby z navrhovaných 60 procent na 40 procent. Navrhuje také snížit limit, od kterého se daň bude vztahovat i na banky.

Poslanec TOP 09 Kučera spolu s Jakobem také navrhli, aby do mimořádné daně spadaly pouze ty nebankovní firmy, u nichž podíl takzvaných rozhodných příjmů pro daň z neočekávaných zisků překročí 50 procent celkového čistého obratu. "Zamezí se tak aplikaci daně na poplatníky, u nichž jsou rozhodné činnosti vedlejší či dokonce zcela okrajovou aktivitou a kvalifikovali by se jako poplatníci pouze z důvodu členství ve skupině podniků s neočekávanými zisky," uvedli ke svému návrhu.

Opozice neprosadila sněmovní debatu o výrocích k dani z mimořádných zisků

Opozice dnes neprosadila sněmovní debatu o vládních vyjádřeních o plánovaném zavedení daně z mimořádných zisků. Předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová a lídr SPD Tomio Okamura poukazovali na to, že výroky části koaličních zástupců o platnosti daně už pro letošní rok způsobily propad akcií některých firem o desítky miliard korun. Návrhy na zavedení daně z mimořádných zisků se budou poslanci zabývat dnes, koalice o přesné podobě jednala ještě dopoledne.

"Neuvážené, bezohledné a hloupé," komentovala Schillerová výroky místopředsedkyně Pirátů a Sněmovny Olgy Richterové a předsedy KDU-ČSL a ministra práce Mariana Jurečky o tom, že daň z mimořádných zisků má platit už pro letošní rok. Okamura mluvil o nekompetentní a chybné komunikaci vlády a o diletantismu. "Způsobujete škodu v desítkách miliard korun," prohlásil. Koaliční poslanci projednání nového bodu s názvem Komunikace vládní koalice a ovlivňování burzy, jak jej navrhla Schillerová, neumožnili.

Zavedení daně z mimořádných zisků chce ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) připojit k novele, která mimo jiné zvyšuje limity pro povinnou registraci k plátcovství daně z přidané hodnoty a pro využití paušální daně a kterou se poslanci nyní zabývají ve druhém čtení. Příjmy z mimořádné daně mají pokrýt náklady, které státu vzniknou zastropováním cen energií. Ke Stanjurově úpravě podali pozměňovací návrh koaliční Piráti. Chtějí snížit sazbu daně ze 60 na 40 procent a také limit, od kterého se má daň vztahovat na banky. Požadují navíc, aby daň platila už pro letošní rok.

V úvodním kole by se dnes měla Sněmovna po změnách programu zabývat vládní novelou, která upravuje zaměstnávání učitelů. Předloha mimo jiné posiluje roli ředitelů škol, podporuje začínající učitele a garantuje platy pedagogů na 130 procentech průměrné mzdy. Poslanci si hned v úvodu pokračování nynější řádné schůze odhlasovali i možnost nočního jednání.

Ve středu Sněmovna bude projednávat v prvním čtení návrh státního rozpočtu pro příští rok, který navrhla vláda se schodkem 295 miliard korun. V úvodním kole poslanci schvalují základní ukazatele rozpočtu, tedy zejména výši příjmů, výdajů a schodku. Ještě před rozpočtem budou poslanci podle aktuálního programu schvalovat růst příspěvku na mobilitu pro lidi se zdravotním postižením. Na středečním programu je také první kolo volby zástupce veřejného ochránce práv.

Ve čtvrtek, tedy den před státním svátkem 28. října, už Sněmovna proti původním plánům jednat nebude. Na základě dohody klubů to oznámila předsedající Věra Kovářová (STAN).