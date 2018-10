Liberec - Zástupci Starostů pro Liberecký kraj (SLK), ANO a ODS v Liberci dnes podepsali koaliční smlouvu. V zastupitelstvu budou mít pohodlnou většinu 31 z 39 mandátů. Koalice se dohodla na tom, že primátorem bude lídr starostů Jaroslav Zámečník. Ve vedení města by tak měl nahradit Tibora Batthyányho (zvolený za ANO), který v komunálních volbách se svojí novou stranou PRO 2016 neuspěl a do zastupitelstva se nedostal. Termín ustavujícího zastupitelstva zatím není známý, čeká se na rozhodnutí soudu ohledně stížnosti na volby.

Programové prohlášení chce koalice vytvořit do dvou týdnů, podle Zámečníka se už ale na základních prioritách shodli. "Zatím jsme hovořili o tom, že všechny strany chtějí zjednodušit řízení města a magistrátu. Chceme dát důraz na investice do infrastruktury ve městě, chceme se zabývat efektivitou městské hromadné dopravy," uvedl. Podle něj také chtějí zlepšit možnosti parkování, zvýšit bezpečnost ve městě, dokončit územní plán, zaměřit pozornost na revitalizaci přehrady a jejího okolí a opravit bazén.

Koaliční smlouva, která má osm stran, podle Zámečníka řeší i vztah k opozici. "Na rozdíl od minulého období bychom chtěli lépe spolupracovat s opozičními stranami," uvedl. Rozhodování hodlá nová koalice více přenést do zastupitelstva, v plánu má snížení počtu komisí rady a naopak zvýšení počtu výborů zastupitelstva ze čtyř na osm.

Nová rada města bude podle dohody koalice jedenáctičlenná, bude tak mít o dva členy více než současná. Starostové obsadí pět míst, ANO čtyři a ODS dvě místa. Občanští demokraté, kteří v minulosti na radnici už vládli, se do vedení města vrací po osmi letech.

Statutárním náměstkem pro rozvoj a investice by se měl stát lídr ANO Jiří Němeček a náměstkem pro ekonomiku Zbyněk Karban (ANO), který je nyní na magistrátu vedoucím odboru ekonomiky. Dva náměstky budou mít i starostové. Technickou správu města by měl mít na starost Jiří Šolc, který byl náměstek primátora pro ekonomiku v letech 2010 až 2014. Kulturu, školství, cestovní ruch a sport by měl mít nadále v gesci Ivan Langr, který ke starostům přešel ze Změny pro Liberec.

V radě města by ještě měli zasednout Lukáš Pohanka a Michal Hron za starosty, Šárka Prachařová a Marek Vávra za ANO a Petr Židek a Petra Břeňová za ODS.

V Liberci ve volbách uspělo pět z 12 kandidujích subjektů. Starostové získali 16 mandátů, druhé ANO 11 a třetí Změna pro Liberec šest. ODS bude mít čtyři zastupitele a dva Liberec otevřený lidem (LOL). V předchozím volebním období v Liberci vládla vítězná Změna pro Liberec se zastupiteli zvolenými za ANO. Jejich vládnutí ale minimálně poslední dva roky provázely velké spory.