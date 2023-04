Koaliční politici vybídli Piráty k pokračování vládního spojenectví

Liberec - Politici musí podle vicepremiéra a předsedy Pirátů Ivana Bartoše zvrátit trend strachu a frustrace, který v lidech vyvolávají aktuální krize spojené s válkou na Ukrajině a inflací. Bartoš to dnes řekl v úvodu Celostátního fóra Pirátů. Premiér a předseda ODS Petr Fiala poté označil Piráty za významnou část vládní pětikoalice, kteří jsou navzdory názorovým rozdílům partnery v boji proti populistickým řešením krizí. K pokračujícímu spojenectví vyzvali Piráty také vicepremiér a předseda STAN Vít Rakušan a předsedkyně Sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

"Česká republika a celý svět čelí řadě krizí, které mají dopad na kvalitu života lidí, na trvale udržitelný rozvoj, který by měl být naším cílem. V lidech se objevuje strach, deziluze, často i frustrace," řekl Bartoš. Politici by se podle něj měli snažit o to, aby se tento trend podařilo zvrátit a do života lidí se vrátila naděje a perspektiva.

Fiala delegátům pirátského sjezdu řekl, že současná vláda nezklamala v řešení žádné z dosavadních krizí, které představovala koronavirová epidemie, růst cen energií nebo dopady války na Ukrajině, a postupně naplňuje společný program. "Naše vláda při řešení žádné z těchto krizí neselhala a Piráti byli pevnou a důležitou součástí naší vlády," řekl.

Koaliční spolupráci s Piráty označil premiér za "skutečné partnerství", i když se v řadě názorů vládní strany liší. "Naše rozdíly se dají obrátit ve výhodu, pokud se dokážeme respektovat a vzájemně doplňovat," řekl Fiala. Věří v to, že se v koalici podaří zachovat atmosféru důvěry a spolupráce a že strany zůstanou spojenci pro prosazení nutných reforem veřejných financí a důchodů.

Vládní spojení pěti nejvýznamnějších demokratických sil v ČR označil Fiala za "svým způsobem mimořádné" a jako reakci na stav, kdy bývalá vláda ANO a ČSSD rezignoval na odpovědnost za budoucnost. "Extremismus a populismus, který jsme porazili ve volbách, nikam nezmizel. Naopak, vlivem současných krizí je ještě troufalejší a jeho nebezpečnost dále stoupá," řekl premiér. Podle něj jsou ve výhodě ti, kteří bezostyšně nabízejí líbivé a jednoduché odpovědi, ve výsledku nerealistické a škodlivé. "Každý z nás musí přispět k tomu, abychom republiku ochránili před těmi, kdo ji neváhají obětovat pro svůj osobní prospěch," dodal Fiala.

Podobně Pekarová Adamová na videozáznamu poukázala na potřebu zůstat v koalici "semknutí, jednotní, veřejné srozumitelní" a "nevyklízet pole těm, kteří smýšlejí radikálně a extremisticky nebo jsou populističtí". Poprosila Piráty o podporu pro nepopulární, ale nutná opatření, aby se obnovila udržitelnost veřejných financí a penzí nebo zajistila dostupnost bydlení.

Rakušan ve videozdravici uvedl, že Piráti a Starostové jsou liberálnější, a jsou si proto bližší než partneři ze stran koalice Spolu, tedy ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. "Stále nás toho víc spojuje než rozděluje," uvedl Rakušan. Připustil, že se nepovedlo překonat některé důsledky toho, že Starostové z předloňského volebního spojenectví s Piráty získali preferenčními hlasy více poslanců.

Ani na druhý pokus se organizátorům pirátského sjezdu nepovedlo přehrát zdravici vicepremiéra a předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky na rozdíl od příspěvku předsedkyně Evropského parlamentu Roberty Metsolaové. Za Piráty do Liberce naopak přijela předsedkyně Slovenských Pirátů Zuzana Šubová, která by ráda svou stranu letos také dostala do parlamentu.