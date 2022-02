Koaliční politici vítají pokračování Koudelky, SPD by ho nejmenovala

Praha - Poslanci a lídři koaličních stran uvítali rozhodnutí vlády jmenovat Michala Koudelku k 15. únoru opětovně ředitelem Bezpečnostní informační služby (BIS). Oceňují především to, že tajná služba bude mít plnohodnotné vedení. Hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) by Koudelku nejmenovalo, protože si není jisté, že bude hájit zájmy ČR, sdělil ČTK předseda SPD Tomio Okamura. Předseda ANO Andrej Babiš dříve ČTK sdělil, že proti Koudelkově jmenování nebude nic namítat.

Předseda sněmovní stálé komise pro kontrolu BIS Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) přivítal, že kabinet ukončil dosavadní "podivné provizorium". Babišova vláda v srpnu Koudelku po vypršení mandátu pověřila dalším vedením BIS do jmenování plnohodnotného ředitele. "Pozici civilní kontrarozvědky to posílí. Zároveň gratuluji staronovému řediteli Michalu Koudelkovi a přeji celé BIS mnoho zdaru v její důležité a nelehké práci ve prospěch Česka," uvedl Bělobrádek.

Podle šéfa senátního bezpečnostního výboru Pavla Fischera (nezávislý) napravila Fialova vláda to, co Babiš nedokončil. "Kontrarozvědka bez ředitele byla oslabením ČR. Panu řediteli Michalu Koudelkovi a celé BIS přeji úspěch v náročné práci," uvedl Fischer.

"Hnutí SPD by pana Koudelku, který obdržel ocenění za spolupráci s americkou CIA, nejmenovalo, jelikož si nejsme jistí, že bude hájit zájmy ČR a českých občanů," napsal ČTK Okamura. Koudelka v roce 2019 v sídle americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) převzal cenu George Teneta, nejprestižnější ocenění, které může zpravodajská služba za spolupráci s USA dostat.

Babiš dříve ČTK sdělil, že proti pokračování Koudelky nebude nic namítat. Koudelkovi v minulosti vyčítal to, že často veřejně vystupuje. "Je pravda, že ředitel BIS byl v porovnání s jinými strašně viditelný. Občas to vypadalo, že začíná dělat politiku. Věcný problém jsem s ním ale nikdy neměl," doplnil Babiš.

Ke jmenování Koudelky se na sociálních sítích přihlásila většina stran pětikoalice, hlasování vlády bylo jednomyslné. "Ukončili jsme to, co nedokázala jasně rozhodnout předchozí vláda Andreje Babiše, která v tomto nebyla schopna čelit tlakům Hradu. Michal Koudelka vede BIS dobře, odvádí dobrou práci pro naši zemi a není důvod, aby neměl jasný mandát," uvedl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Podobně se vyjádřila předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) . "Michal Koudelka a pod jeho vedením celá BIS odvádí skvělou práci a i díky nim je ČR bezpečnějším místem a schopna čelit hrozbám nepřátelských mocností. Jsem ráda, že jej dnes vláda jmenovala ředitelem BIS a udělala to, na co Andrej Babiš neměl odvahu," napsala. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) také uvítal, že šéf BIS bude mít jasný mandát a důvěru vlády. "Přesně to je pro efektivní řízení tajné služby klíčové," doplnil.