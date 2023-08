Koaliční lídři budou jednat o úsporném balíčku a setkání Blažka s Nejedlým

Praha - Koaliční lídři budou dnes večer jednat o úpravě konsolidačního balíčku. Měli by se zabývat také setkáním ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS) s bývalým poradcem exprezidenta Miloše Zemana Martinem Nejedlým. Podle pondělních vyjádření premiéra Petra Fialy (ODS) i předsedkyně TOP 09 a Sněmovny Markéty Pekarové Adamové se diskuse o balíčku chýlí k závěru.

Vládní konsolidační balíček obsahuje desítky novel, a to třeba se změnami DPH, daně z nemovitostí či firem, obnovením nemocenského pojištění zaměstnanců, rušením daňových úlev u zaměstnaneckých benefitů či slevy na nepracující manželku a manžela. Materiál projednává Sněmovna. Koalice se chce shodnout na komplexním pozměňovacím návrhu, který chce v dolní komoře podat.

Na jednání by měli koaliční lídři probrat také setkání ministra Blažka s proruským lobbistou Nejedlým. Schůzku lídři koaličních partnerů ODS kritizovali, za nevhodnou ji označila předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová i ministr vnitra a předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan. Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše byla schůzka "za hranicí vkusu". Jednat o ní podle ministra práce a předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky chtějí také lidovci.

Premiér v pondělí řekl, že Blažek je připraven vysvětlit v koalici okolnosti setkání, zároveň uvedl, že pro něj je podstatné to, že šlo o náhodné setkání. Na odchod ministra z vlády by podle něj bylo, kdyby schůzka byla plánovaná. Za chybu Fiala považuje to, že Blažek ihned nevyhodnotil všechny politické souvislosti, problémy kolem osoby Nejedlého, a neodešel. "Stalo se, a myslím si, že si jak koaliční partneři, tak veřejnost oprávněně žádají, aby věc byla vysvětlena," uvedl. Dodal, že sám při reakci na kauzu jednal rychle, jasně a srozumitelně.

Blažek v pondělním vyjádření pro média uznal, že jeho setrvání v restauraci za přítomnosti Nejedlého bylo nevhodné. Omluvil se všem, kterých se zpráva o setkání dotkla.

V reakci na setkání Blažka s Nejedlým pořádá dnes spolek Milion chvilek poblíž úřadu vlády happening s názvem Poslední kapka Pavla Blažka. Cílem akce je podle organizátorů apelovat na premiéra, aby Blažka odvolal z pozice ministra spravedlnosti. Happening podle vyjádření spolku není proti vládě, ale proti ministrovi ve střetu zájmů s pochybnými kontakty.

Milion chvilek proti setrvání Blažka ve funkci protestoval už v březnu, kdy ministr čelil kritice v souvislosti se žádostmi o informace v kauze kupčení s městskými byty v Brně.