Praha - Více než týden po komunálních volbách je jasné, kdo usedne v čele radnic v Karlových Varech a Prostějově. V obou statutárních městech dnes strany podepsaly koaliční smlouvu a dohodly se i na primátorech. Jasné je po dnešku i složení radniční koalice a primátor v Opavě. V Brně chce mít vznikající koalice smlouvu hotovou ve středu a strany jednající o koalici v Praze plánují, že dohodnou programové prohlášení do konce týdne.

V Karlových Varech dnes podepsalo koaliční dohodu vítězné hnutí ANO s Karlovaráky a ODS. V zastupitelstvu o 35 členech bude mít koalice většinu 23 hlasů. Za hnutí ANO zasedne v radě města pět zástupců. Karlovaráci budou mít v radě tři křesla a ODS bude zastoupena jedním radním. Primátorkou bude Andrea Pfeffer Ferklová (ANO).

V Prostějově dnes podepsalo vítězné ANO koaliční smlouvu s hnutím PéVéčko, ODS a ČSSD. Primátorem bude lídr ANO a hejtmanův náměstek František Jura. "Rozložení v radě by mělo vypadat takto, že pět členů rady obsadí ANO a každá ze zbývajících koaličních stran bude mít po dvou místech v radě," řekl dnes novinářům Jura.

V Opavě sestaví koalici na magistrátu vítězné hnutí ANO, KDU-ČSL, Strana zelených, Piráti & Opavané a Občané městských částí Opavy. Primátorem bude Tomáš Navrátil z ANO. V čele města vystřídá sociálního demokrata Radima Křupalu. Memorandum zaručující spolupráci podepsaly strany v neděli, koaliční smlouvu chtějí podepsat v úterý.

Do středy chce mít koaliční smlouvu hotovou koalice ODS, KDU-ČSL, Pirátů a ČSSD v Brně. Potom ji projednají všechny strany a po víkendu by ji zástupci mohli podepsat. Podle dnešního vyjádření brněnského lídra Pirátů Tomáše Koláčného chce vznikající koalice pokračovat v projektu ukončování bezdomovectví rodin. Vzniká ale ekonomická analýza projektu. Lidovci a Piráti zároveň v končící radě Brna předloží návrh, aby v listopadu začínající druhá vlna rezidentního parkování byla pro všechny zdarma, nová koalice chce do dubna systém upravit.

V Praze dnes Piráti, skupení Praha Sobě a Spojené síly pro Prahu ukončili první kolo vyjednávání o koalici. Programové prohlášení rady bude hotovo do konce tohoto týdne. Novinářům to dnes řekli lídři všech tří uskupení. Strany se již shodly na rozvoji digitalizace města, investicích do infrastruktury a školství nebo na vzniku pozice protikorupčního ombudsmana. Liší se v některých názorech například v kultuřy či bydlení.

Stále komplikované je vyjednávání o koalici ve Zlíně. Vítězné hnutí ANO dnes jednalo se Starosty a nezávislými (STAN), kteří v komunálních volbách skončili těsně druzí. ANO nadále preferuje koalici složenou ze tří, maximálně čtyř subjektů. Širokou koalici, kterou dnes opětovně navrhlo hnutí Zlín 21, jež skončilo na třetím místě, lídr ANO Roman Kaňovský odmítl. ANO a STAN vedly město v posledních čtyřech letech.