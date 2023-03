Koalici se znovu nepovedlo prosadit sporné změny ve výběru radních ČT a ČRo

Ilustrační foto - Hlavní vchod do budovy České televize na Kavčích horách v Praze.

Praha - Koalici se ve Sněmovně nepodařilo ani na dnešní třetí pokus prosadit sporné změny ve volbě radních České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo). V debatě závěrečného kola projednávání vládní předlohy vystoupila jen předsedkyně klubu opozičního hnutí ANO Alena Schillerová, která obvinila vládní tábor z "bezmezné touhy po moci". Následně si vyžádala pro poslaneckou frakci přestávku do konce doby vymezené pro přijímání zákonů a dnešní jednací den dolní komory skončil. Kdy bude schvalování novely o obou veřejnoprávních médiích pokračovat, nyní není jasné.

K hlasování o návrhu, který zapojuje do volby členů rad ČT a ČRo Senát, se dolní komora nedostala ani ve středu a před tím před dvěma týdny. Debata se ve finálním kole protáhla zatím skoro na devět hodin. Schillerová vystupující s přednostním právem dnes mluvila necelou čtvrthodinu. Do běžné diskuse zůstala přihlášena desítka zákonodárců.

Předsedkyně klubu ANO prakticky zopakovala opoziční výtky, podle nichž je za novelou snaha koalice o ovládnutí dvojice veřejnoprávních médií a o kontrolu červnové volby nového generálního ředitele ČT. Obraz vlády není podle ní ve veřejnosti dobrý, obdobně je to podle Schillerové s důvěrou v kabinet. "Chápu, že se vám to neposlouchá dobře," obrátila se Schillerová k velmi prořídlým koaličním lavicím.

Koaliční politici opakovaně tvrdí, že cílem navrhovaných změn je naopak posílení odolnosti obou veřejnoprávních médií vůči případným politickým tlakům. Vyšší nezávislost a stabilitu ČT a ČRo má podle vládního tábora zajistit zejména to, že nově nebude možné odvolat rady jako celek, ale jen jejich jednotlivé členy.

Senát, v němž mají nyní výraznou převahu vládní strany, má podle novely obsazovat v radách ČT a ČRo třetinu míst. Opoziční SPD v horní komoře zastoupení nemá a ANO jen skromné. Počet televizních radních se má kvůli zapojení Senátu do jejich výběru zvýšit o tři na 18. Zpřísnit se má také vymezení organizací, které mohou předkládat návrhy kandidátů. Nově by musely mít aspoň desetiletou historii. Z nominací by tak byly vyloučeny nové, třeba i účelově založené organizace.