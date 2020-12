Koalici Pirátů a STAN povede do voleb šéf Pirátů Bartoš

Praha - Lídrem koalice Pirátů a Starostů a nezávislých (STAN) do sněmovních voleb bude předseda Pirátů Ivan Bartoš. Kandidovat bude v Ústeckém kraji. Šéf STAN Vít Rakušan chce kandidovat ve Středočeském kraji. Oba předsedové to řekli na tiskové konferenci po dnešním koaličním jednání. Podle Rakušana si také jako nepřekročitelnou podmínku své spolupráce stanovili, že v případě úspěchu půjdou společně do vlády, nebo při neúspěchu do opozice.

Obsazení dalších míst lídrů v jednotlivých krajích nyní připomínkují regionální organizace. O kandidatuře Rakušana ve středních Čechách STAN rozhodne v primárkách pravděpodobně na začátku příštího roku.

Piráti si už jako svého lídra odhlasovali právě Bartoše. "Rozhodl jsem se kandidovat jako lídr v Ústeckém kraji," řekl. Jako důvod označil to, že se v něm zrcadlí problémy celého Česka, například otázky exekucí nebo devastace přírody. Bartoš v minulých volbách v roce 2017 kandidoval ve středních Čechách, kde politicky působí i Rakušan.

Šéf STAN na tiskové konferenci poukázal na to, že se v Kolíně narodil a strávil většinu života. Je přesvědčen o tom, že problémy Středočeského kraje zná dostatečně, což bude pro koalici přínosem.

Rakušan dodal, že představitelé obou stran se dnes bavili o klíči obsazování i dalších pozic lídrů v jednotlivých krajích. Návrh nyní mají k posouzení regionální organizace, hotovo by měly mít asi do týdne. Dodal, že se zároveň dohodli na tom, že v případě úspěchu půjdou společně do vlády, pokud neuspějí, společně odejdou do opozice.

Strany už dříve oznámily, že konečný návrh koaliční smlouvy má být hotov do 23. prosince. Následně o něm budou hlasovat členské základny Pirátů i STAN. Celkově by měla koaliční smlouva obsahovat zhruba 105 programových východisek.

Při předchozích jednání se strany také dohodly na programových vizích, formulovaly osm základních priorit. Patří mezi ně transparentní hospodaření státu, férové a jednoduché daně, spravedlnost bez ohledu na příjmy a postavení, dostupnost zdravotních služeb ve všech regionech nebo šetrný přístup ke krajině.