Koalici odpoledne čeká podle účastníků dlouhé jednání o úsporách

Praha - Dnešní odpolední jednání koalice ve formátu K15 o rozpočtových úsporách bude podle účastníků dlouhé. Dílčí opatření nechtěli ministři ráno před jednáním vlády většinou komentovat. Podle ministryně pro vědu, výzkum a inovace Heleny Langšádlové (TOP 09) se o některých závěrech z dnešního dne budou bavit ministři také na poradě ve čtvrtek dopoledne.

Konečný návrh konsolidačního balíčku, který by měl snížit rozpočtový deficit nejméně o 70 miliard korun, chce vládní pětikoalice představit v květnu. Podle Langšádlové by mohl balíček celkově přesáhnout i 100 miliard korun. "Pokud vím, je to i o něco více, protože budou výrazně růst výdaje na obranu," řekla novinářům při příchodu na jednání vlády. "Z toho vyplývá, že budeme muset více redukovat příjmy a výdaje, myslím, že je prostor hledat na obou stranách," řekla.

TOP 09 podle Langšádlové trvá na rozpočtové odpovědnosti. Jednotlivá opatření nechtěla komentovat, protože budou představena komplexně. Ani ministr kultury Martin Baxa (ODS) nechtěl být konkrétní. "Není na místě komentovat jakoukoliv z dílčích částí, jednání probíhají na různých úrovních, premiér výsledky představí," uvedl.

Lidovci podle ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) chtějí při vyjednávání dbát na podporu rodičů a rodin s dětmi a na to, aby opatření nedopadla na nejzranitelnější lidi. "Detaily nechme až na dobu, kdy to koalice dojedná," řekl.

Koalice se po nedávných únicích pracovních materiálů shodla, že bude komentovat až konečný návrh. Jednání jsou v posledních dnech intenzivní, v úterý o úsporách jednala K5, dnes se schází rozšířený formát K15, který podle koaliční smlouvy zahrnuje předsedu a dva zástupce z každé strany. Langšádlová uvedla, že dnešního jednání se neúčastní, ministři ale na poradě proberou opatření ve čtvrtek.

Premiér Petr Fiala i ministr financí Zbyněk Stanjura (oba ODS) už dříve uvedli, že konsolidační balíček by měl snížit strukturální deficit, tedy výsledek hospodaření očištěný o vliv hospodářského cyklu, o jedno procento HDP, tedy asi o 70 miliard korun. Loni byl strukturální schodek 2,6 procenta HDP, podle odborníků je v takové výši dlouhodobě neudržitelný.

Stanjura opakovaně řekl, že většina úsporných opatření by měla být na straně výdajů. Upozornil také, že se vláda zavázala nezvýšit za dobu svého působení celkové daňové zatížení. Vzhledem k přijatým opatřením, která daňovou zátěž snížila, jako bylo omezení silniční a spotřební daně nebo zdvojnásobení limitu pro odvádění daně z přidané hodnoty (DPH), je podle Stanjury prostor pro zvýšení daní v celkovém objemu zhruba 30 miliard korun.

Stanjura dříve uvedl, že v rámci úspor by chtěl snižovat státní dotace v řádu desítek miliard. Ministr také navrhuje sloučení dvou snížených sazeb DPH, chce diskutovat i o možném přesunu některých položek mezi sazbami. Stanjura naopak opakovaně uvedl, že nechce znovu zavádět zdanění superhrubé mzdy, které v minulém volebním období zrušilo tehdy vládní ANO společně s tehdy opozičními ODS a SPD.