Koalice začne jednat o pozměňovacích návrzích ke konsolidačnímu balíčku

Praha - O nižší dani na kojeneckou vodu a změně návrhu na úpravu daňové slevy na manželku chtějí vládní lidovci jednat během dnešní schůzky lídrů vládní koalice ve Sněmovně. Novinářům to řekl vicepremiér a předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Jednání koaličních poslanců ve formátu K15 o změnách v takzvaném konsolidačním balíčku se uskuteční během zasedání Sněmovny, která schvaluje obrannou smlouvu s USA. Poslanci odhlasovali, že smlouvu, kterou odmítá opoziční SPD, bude moci Sněmovna schvalovat i přes noc.

Do dalšího kola projednávání, které má začít 5. září, Sněmovna konsolidační balíček propustila v pátek. Opozici se nepodařilo předlohu zamítnout ani vrátit vládě k dopracování.

Vláda v materiálu uvádí, že v příštím roce by měla navrhovaná opatření v konsolidačním balíčku zlepšit saldo státního rozpočtu o 97,7 miliardy korun. Společně za příští a přespříští rok má jít až o 150,7 miliardy. Balíček mění 63 zákonů. Jde hlavně o rušení daňových výjimek a některá zjednodušení. V případě slevy na manželku či manžela vládní návrh zatím počítá s omezením pouze na ty případy, pečují-li o dítě do tří let věku. Vláda nevylučuje změny v balíčku, ale chce na ně přistoupit tehdy, pokud se na nich koalice dohodne. Balíček chce schválit do konce roku, aby mohl začít platit v příštím roce. Jurečka dnes zopakoval, že strany vládní koalice budou o případných pozměňovacích návrzích informovat až po dohodě všech pěti koaličních partnerů.

Například Piráti chtějí odstranit zvýšení renty bývalých prezidentů. Lidovci požadují vedle nižší daně z přidané hodnoty na kojeneckou vodu, také zařazení do nižší sazby pro dětské pleny a ženské hygienické potřeby. Koalice bude jednat i o možných změnách v rozpočtovém určení daní, tedy ve způsobu rozdělování vybraných daní mezi státem a samosprávami. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) minulý týden ujistil, že všechny pozměňovací návrhy pečlivě prostuduje, i ty opoziční. Chce zachovat celkový objem úspor pro příští dva roky. Neočekává mnoho změn, vedle technických drobností budou podle něj o některých politických otázkách v následujících týdnech diskutovat koaliční poslanci. Na sněmovním webu se k tisku sešla zatím desítka pozměňovacích návrhů. Čas na jejich podávání mají poslanci až do konce druhého čtení.

Projednávaná změna zákonů mimo jiné zvyšuje daň z příjmu právnických osob z 19 na 21 procent, slučuje na 12 procent nynější snížené sazby DPH deset a 15 procent a mění v sazbách rozložení některých položek. Zavádí také odvod na nemocenské pojištění zaměstnanců nebo ruší některé daňové výjimky, například slevu na školkovné nebo slevu na studenta. Předloha zavádí nový státní koeficient u daně z nemovitosti. Součástí je i úprava spotřebních daní, daně z hazardu nebo snížení státní podpory stavebního spoření.