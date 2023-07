Koalice večer jednala o úpravách balíčku, jednání budou pokračovat

Praha - O nižší dani na kojeneckou vodu a změně návrhu na úpravu daňové slevy na manželku chtěli jednat vládní lidovci během dnešní večerní schůzky lídrů vládní koalice ve Sněmovně. Novinářům to odpoledne řekl vicepremiér a předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Koaliční lídři se sešli ve formátu K15 po schůzi Sněmovny asi hodinu poté, co poslanci schválili obrannou smlouvu s USA. Předseda klubu TOP 09 Jan Jakob na dotaz ČTK potvrdil, že nastal posun, ale komentovat ho nechtěl.

"Posun je, ale komentovat budu až výslednou dohodu," sdělil Jakob. Místopředseda Sněmovny Jan Bartošek (KDU-ČSL) uvedl, že dnešní jednání je u konce a debaty budou pokračovat. Do dalšího kola projednávání, které má začít 5. září, Sněmovna konsolidační balíček propustila v pátek. Opozici se nepodařilo předlohu zamítnout ani vrátit vládě k dopracování.

Vláda v materiálu uvádí, že v příštím roce by měla navrhovaná opatření v konsolidačním balíčku zlepšit saldo státního rozpočtu o 97,7 miliardy korun. Společně za příští a přespříští rok má jít až o 150,7 miliardy. Balíček mění 63 zákonů. Jde hlavně o rušení daňových výjimek a některá zjednodušení. V případě slevy na manželku či manžela vládní návrh zatím počítá s omezením pouze na ty případy, pečují-li o dítě do tří let věku. Vláda nevylučuje změny v balíčku, ale chce na ně přistoupit tehdy, pokud se na nich koalice dohodne. Balíček chce schválit do konce roku, aby mohl začít platit v příštím roce. Jurečka dnes zopakoval, že strany vládní koalice budou o případných pozměňovacích návrzích informovat až po dohodě všech pěti koaličních partnerů.

Například Piráti chtějí odstranit zvýšení renty bývalých prezidentů. Lidovci požadují vedle nižší daně z přidané hodnoty na kojeneckou vodu, také zařazení do nižší sazby pro dětské pleny a ženské hygienické potřeby. Koalice bude jednat i o možných změnách v rozpočtovém určení daní, tedy ve způsobu rozdělování vybraných daní mezi státem a samosprávami. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) minulý týden ujistil, že všechny pozměňovací návrhy pečlivě prostuduje, i ty opoziční. Chce zachovat celkový objem úspor pro příští dva roky. Neočekává mnoho změn, vedle technických drobností budou podle něj o některých politických otázkách v následujících týdnech diskutovat koaliční poslanci. Na sněmovním webu se k tisku sešla zatím desítka pozměňovacích návrhů. Čas na jejich podávání mají poslanci až do konce druhého čtení.

Projednávaná změna zákonů mimo jiné zvyšuje daň z příjmu právnických osob z 19 na 21 procent, slučuje na 12 procent nynější snížené sazby DPH deset a 15 procent a mění v sazbách rozložení některých položek. Zavádí také odvod na nemocenské pojištění zaměstnanců nebo ruší některé daňové výjimky, například slevu na školkovné nebo slevu na studenta. Předloha zavádí nový státní koeficient u daně z nemovitosti. Součástí je i úprava spotřebních daní, daně z hazardu nebo snížení státní podpory stavebního spoření.