Koalice ve Zlíně by dle lídra ANO a primátora mohla být domluvená do konce týdne

Zlín - Podoba koalice v krajském městě Zlíně by mohla být jasná do konce tohoto týdne. ČTK to dnes řekl lídr vítězného hnutí ANO a primátor Jiří Korec. ANO těsně po volbách uvedlo, že základ nové koalice je dohodnut s trojblokem ODS, lidovců a Pirátů, se kterým bylo v koalici i v končícím volebním období. Subjekty mají většinu, v jednačtyřicetičlenném zastupitelstvu mají 27 křesel. Dohodly se, že s dalšími subjekty budou o případném rozšíření koalice jednat společně.

Dnes bylo jednání se zástupci Starostů a nezávislých (STAN), kteří byli v končícím období také v koalici. Ve volbách však oslabili, získali tři mandáty, v minulých volbách devět. Korec již dříve uvedl, že se jedná také o tom, zda STAN zapojit do koalice i nyní. Zástupce trojbloku a lídr ODS Tomáš Goláň však uvedl, že k tomu není důvod a není reálné, že by s nimi šli STAN do koalice.

Na dnešek bylo domluveno jednání se STAN, zástupců hnutí Zlín 21, které bylo ve volbách druhé a získalo sedm křesel, také s SPD, která má čtyři mandáty. "Chceme si všechny poslechnout a zjistit, jak to vidí. Do konce týdne to na základě toho nějakým způsobem rozsekneme, jestli někoho přidáme k nám, nebo to necháme v pozici, v jaké je to teď," uvedl dnes Korec.

Na jednání se STAN podle něj nic překvapivého nezaznělo. "Dlouhodobě spolupracujeme, těžko mohli dojít s něčím naprosto překvapivým. Řekli jsme si, že ať budou v koalici, nebo v opozici, tak chtějí být konstruktivní," uvedl Korec. "Necháme si všechno projít hlavou a do konce týdne by to mělo být dané, jak bude koalice vypadat, a začneme řešit jednotlivé gesce a další věci," uvedl Korec.

ANO v krajském Zlíně získalo 14 křesel, což je o pět více než před čtyřmi lety. Výrazně posílila také ODS, má sedm mandátů, v minulých volbách získala tři. Lidovci s podporou TOP 09 a Piráti mají po třech mandátech. Primátorskou funkci si bude nárokovat Korec.