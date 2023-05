Koalice ve Sněmovně prosadila jednání do noci kvůli změnám ve volbě rad ČT a ČRo

Praha - Vládní koalice kvůli opozičním obstrukcím stejně jako v úterý prosadila, že Sněmovna dnes bude moci opět zasedat až do noci. Opoziční hnutí ANO nepodpořilo snahu SPD vetovat tento postup, jehož cílem je prosadit novelu o změně způsobu volby rad České televize a Českého rozhlasu. Projednávání novely opozice zejména úsilím SPD zhruba o tři hodiny oddálila, když se neúspěšně snažila obměnit program schůze.

Novela má do volby členů rad zapojit Senát, v němž jsou zástupci opozičních stran v menšině. Sněmovna na návrh Marka Výborného (KDU-ČSL) schvalování této novely krátce po zahájení přerušila, aby rozhodla o mimořádném odpuštění úroků při úhradě nedoplatků na daních a na sociálních odvodech, což bylo v podstatě v souladu s požadavkem ANO. To zřejmě podle informací ČTK prosadí, aby novela o volbě členů mediálních rad platila až od října a navíc dosáhne odvolání bývalého místopředsedy hnutí Ivo Vondráka z čela sněmovního školského výboru.

"Chcete politicky ovládnout Českou televizi a Český rozhlas," řekl koaličním poslancům předseda opozičního hnutí SPD Tomio Okamura. I podle něj by Sněmovna měla nejprve projednat novely nazývané "milostivý podzim".

Okamura ve zhruba hodinovém vystoupení požadoval diskusi o chystané smlouvě o vojenské spolupráci USA a ČR, kterou SPD odmítá. "SPD je jedinou stranou v Parlamentu, která s touto smlouvou nesouhlasí, a my se za to nestydíme," uvedl Okamura. Smlouva, kterou má příští týden podepsat ministryně obrany Jana Černochová (ODS), není podle Okamury o spolupráci, ale o pobytu amerických vojáků na základnách v ČR. "Hnutí SPD říká jasné ne cizím základnám a vojákům na našem území," prohlásil jeho předseda. Vládu obvinil z opětovného zatahování Česka do války. "Vy jste váleční štváči, to je taková přezdívka," uvedl na adresu vládních představitelů.

Černochová označila vystoupení předsedy SPD za "pravidelné okénko demagogie Tomia Okamury". Uvedla, že na rozdíl od Okamurova tvrzení byli se smlouvou předem seznámeni i zástupci SPD a že Okamura ze sebe dělá "hlupáka".

Šéf SPD chtěl probrat také zvyšování spotřební daně na benzin a naftu či uhlí, zpoždění s výplatou nově vyměřovaných důchodů, růst cen, ilegální migranty v ČR či připojení Ukrajiny k EU. Předseda poslanců TOP 09 Jan Jakob poté jménem koalice doplnění programu o nové body vetoval.

Jana Pastuchová (ANO) neúspěšně navrhla přednostně projednat po novelách o televizi a rozhlasu poslaneckou novelu občanského zákoníku o uzákonění manželství pro stejnopohlavní páry, kterou Sněmovna měla původně rozjednat jako poslední bod úterního jednání. Podle poslankyně by to bylo vhodné i kvůli tomu, že na dnešek připadá Mezinárodní den proti proti homofobii, transfobii a bifobii. Její návrh ale podle záznamu hlasování podpořilo jen 68 ze 168 přítomných poslanců, přičemž pro byli převážně zástupci ANO a proti poslanci ODS a SPD.

Jiří Kobza (SPD) navrhoval bez úspěchu projednat uzákonění trestnosti nenávistných ideologií, k nimž zařadil islám. Lucie Šafránková (SPD) chtěla probrat návrhy na zvýšení rodičovského příspěvku a příspěvku na péči pro zdravotně postižené, Karla Maříková (SPD) obvinila vládu a EU ze zotročování chudších vrstev obyvatel prostřednictvím prosazování elektromobilů a zdražováním dálničních známek. Další poslanci SPD požadovali řešit začleňování recidivistů do společnosti, možné vedlejší účinky vakcín nebo rozšiřování kapacity škol

Jana Mračková Vildumetzová (ANO) navrhla řešit transformací České pošty. Probrat ji chtěla s ohledem na nepřítomnost ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) až 30. května.