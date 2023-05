Koalice v případě obstrukcí pevně zařadí hlasování o vlastnictví médií politiky

Praha - Pokud budou pokračovat obstrukce opozičního hnutí ANO ohledně schvalování návrhu na zpřísnění zákazu vlastnictví médií vrcholnými politiky, chce vládní koalice zařadit hlasování Sněmovny o předloze pevně na červen. Novinářům to před dnešním zasedáním dolní komory řekl předseda pirátských poslanců Jakub Michálek. Sněmovna se k návrhu sejde mimořádně z podnětu koaličních poslanců v pátek, ANO projednávání brzdí řadu měsíců.

Zpřísnění zákazu vlastnictví médií chce koalice vložit do vládní novely, která mění řízení Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí. Navrhované zpřísnění zákazu vlastnictví médií politiky a přijímání dotací a investičních pobídek v ustanovení zákona o střetu zájmů, který je znám jako lex Babiš, označovali poslanci ANO za "přílepek" už při únorovém projednávání novely. Neúspěšně se pokoušeli debatu přerušit buď do konce roku 2024, nebo alespoň do příští schůze Sněmovny.

Michálek odmítá tvrzení ANO, že jím prosazované změny míří proti jedné osobě, tedy předsedovi ANO a bývalému premiérovi Andreji Babišovi. "Pokud to bude v pátek znovu vyobstruováno, navrhneme, aby se už tento zákon doprojednal v červnu a bylo v červnu stanoveno pevné datum, kdy Sněmovna rozhodne hlasováním. Není možné, aby menšina takto dlouho obstruovala jednání," řekl dnes Michálek.

Poslanecký pozměňovací návrh zejména mění ustanovení, které zakazuje veřejným funkcionářům provozovat rozhlasové a televizní vysílání a vydávat periodický tisk. Aby nebylo možné zákaz obcházet, má se vztahovat na skutečného majitele provozovatele médií, nikoli na ovládající osobu. Stejně tomu má být u společností v případě zákazu přijímání dotací a investičních pobídek, který míří na členy vlády.

Babiš po nabytí účinnosti ustanovení o zákazu vlastnictví médií a získávání dotací a investičních pobídek v roce 2017 vložil akcie svých firem Agrofert a SynBiol do svěřenských fondů. Pod Agrofert spadá i skupina Mafra, jež patří k největším mediálním domům v Česku.