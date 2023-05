Koalice v H. Králové se rozpadla, strany chtějí odchod senátora Holáska z rady

Hradec Králové - Koalice v Hradci Králové se rozpadla. Čtyři subjekty koalice chtějí odchod senátora a lídra hnutí Rozvíjíme Hradec (RH) Jan Holáska z rady města a z koalice, který podle nich není schopen týmové práce. Vypověděly proto dnes koaliční smlouvu. Novinářům to řekla primátorka Pavlína Springerová (Hradecký demokratický klub). Pětikoalice má 21 mandátů v sedmatřicetičlenném zastupitelstvu. Nadpoloviční většina činí 19 mandátů, kterými zbývající čtyři strany budou dál disponovat.

Koalice by podle primátorky měla pokračovat se čtyřmi stranami se stejným programem. Čtyři strany koalice jsou podle ní připraveny co nejrychleji po ukončení platnosti koaliční smlouvy podepsat novou koaliční smlouvu, která by měla být obdobou té vypovězené.

Na koalici se po loňských zářijových volbách domluvili koalice Hradeckého demokratického klubu (HDK) a TOP 09, ODS, Piráti, hnutí Rozvíjíme Hradec a uskupení Změna pro Hradec a Zelení. Rozvíjíme Hradec má tři mandáty. Hradec Králové je po Ostravě druhé statutární město, kde se od voleb rozpadla původní koalice

Faktický konec koalice by měl podle Springerové nastat po uplynutí 30 dnů od vypovězení koaliční smlouvy, tedy 2. června. Následné odvolání Holáska z rady města by se mohlo odehrát na nejbližším následném zasedání zastupitelstva 20. června. Dobu 30 dnů budou chtít čtyři koaliční strany podle primátorky využít k jednáním novém koaličním a personálním uspořádání a k obsazení místa po Holáskovi v radě města.

"Předpokládáme, že z rekonstrukce koalice vyjde minimálně stejně silná, jako byla koalice končící. V nejbližších dnech se budeme scházet s lidmi, jak je zapojit do koaličního projektu," uvedla primátorka. Jednání se podle ní povedou i se zastupiteli Jindřichem Outlým a Monikou Štayrovou, kteří začátkem roku opustili zastupitelský klub ANO a při jednáních zastupitelstva nyní hlasují s koalicí. "V nejbližších dnech si s nimi chceme sednout, aby jejich případná podpora byla jasná a nezpochybnitelná, aby nevznikaly spekulace o přeběhlících," řekla. Otázkou bude podle ní i to, zda se třetí zastupitel za RH Petr Nebeský přidá na stranu koalice nebo Holáska.

Náměstkyně primátorky pro kulturu a cestovní ruch Ilona Dvořáková (RH) by měla ve funkci pokračovat. "Možnost je, že odejdu z hnutí, což by pro mě bylo bolestivé," řekla Dvořáková.

Holásek 19. dubna koaličním partnerům oznámil, že by se chtěl stát náměstkem primátorky místo Dvořákové. Zdůvodnil to údajně neuspokojivou spoluprací Dvořákové s hnutím. Koaliční partneři ale jeho návrh neakceptovali. Předseda zastupitelského klubu ODS Oldřich Vlasák dnes poznamenal, že funkce náměstka byla Holáskovi při podzimních koaličních jednáních nabídnuta, ale odmítl ji a místo sebe navrhl Dvořákovou.

Senátor byl podle čtyř stran koalice již při sestavování koalice loni na podzim "komplikovaným článkem". "Jeho individualistické počínání, neschopnost odpovídající komunikace, ale především osobní ambice a zájmy nejsou pro zbývající subjekty přijatelné. Vedení města i rada fungují týmově a férově," uvedla Springerová. Výměnu Dvořákové odmítla s tím, že za tím jsou pouze osobní zájmy Holáska.

Hradec Králové byl loni na podzim posledním krajským městem, kde se domluvila koalice. Povolební jednání mimo jiné protahovaly požadavky Rozvíjíme Hradec na rozdělení gescí. Předkoaliční dohodu z hnutí nejdříve podepsali zastupitelé Dvořáková a Petr Nebeský, čímž byl vznik koalice s nadpolovičními 20 hlasy zajištěn. Holásek k dohodě přistoupil později.

Senátní volby v Hradci Králové Holásek vyhrál v roce 2020 jako nominant HDK. Později se s HDK rozešel. V Senátu je členem klubu SEN 21 a Piráti.

Personální změny ze stran v hradeckém zastupitelstvu zatím zasáhly hnutí ANO, které volby se ziskem 13 mandátů jasně vyhrálo. V lednu zastupitelský klub ANO opustil zastupitel Outlý, který se následně na návrh koalice stal předsedou finančního výboru zastupitelstva. Následně klub ANO opustila Štayrová, která byla v letech 2018 až 2022 náměstkyní primátora.