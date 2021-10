Koalice Spolu představila 28členný tým pro řešení epidemie, vede ho Chlíbek

Praha - Koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) vytvořila osmadvacetičlennou odbornou skupinu pro řešení epidemie covidu-19. Národní institut pro zvládnutí pandemie vede předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek, informovala dnes koalice v tiskové zprávě. Tvoří ho členové Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES), praktičtí lékaři nebo zástupci státních institucí, jako jsou hygienické stanice, Státní zdravotní ústav nebo Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS).

Tým má být podle AntiCovid týmu poslanců koalice k dispozici současné i budoucí vládě k diskusi o vývoji pandemie. "Společným cílem této skupiny je pomoci ministerstvu získat stanovisko expertů z různých spekter, kteří však budou dávat dohromady jednotné názory," uvedli v tiskové zprávě. Koalice počítá s tím, že tým se bude dál doplňovat. Členové byli vybíráni podle odbornosti, skupina je apolitická, napsali dále poslanci v tiskové zprávě.

Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes novinářům před oznámením složení skupiny řekl, že hlavně očekává, že bude zachována kontinuita. "Na ministerstvu zdravotníci jsou lidi, kteří tomu rozumí," uvedl. Rada vlády pro zdravotní rizika, jejíhož jednání se kandidát Spolu na ministra zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) odmítl účastnit, je podle něj apolitická, tvoří ji odborníci, například epidemiolog IKEM Petr Smejkal. Ten je i jedním z 28 členů poradního týmu Spolu. "Uvidíme, kdy nastoupí nová vláda. My budeme do poslední chvíle pracovat a snažit se přesvědčovat lidi o očkování," dodal Babiš.

Kromě Smejkala radí současné vládě z členů Národního institut pro zvládnutí pandemie také epidemiolog a děkan Lékařské fakulty Univerzity Ostrava Rastislav Maďar, který radí ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi (za ANO), nebo předseda Společnosti infekčního lékařství České lékařské společnost Jana Evangelisty Purkyně Pavel Dlouhý a primářka Kliniky infekčních nemocí Fakultní nemocnice Bulovka, kteří jsou členy ministerské klinické skupiny. Laboratorní skupinu ministerstva vedl dříve ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc Marián Hajdúch, z poradního orgánu ministerstva ale odešel.

Přímo ve státní správě se na řešení epidemie podílejí další členové skupiny jako ředitelka Státního zdravotního ústavu (SZÚ) Barbora Macková či ředitel ÚZIS Ladislav Dušek. Členy skupiny je také několik ředitelů krajských hygienických stanic a vedoucích jejich protiepidemických odborů. Z lékařských odborností mají zastoupení odborníci na mikrobiologii, imunologii, biochemii, biostatistiku. Členy jsou také odborníci na datovou analýzu nebo matematické statistiky.

Praktické lékaře reprezentuje ve skupině předseda jejich sdružení Petr Šonka, přednosta Ústavu všeobecného lékařství Bohumil Seifert nebo členové České vakcinologické společnosti Hana Cabrnochová a Daniel Dražan.

Složení odborné skupiny "Národní institut pro zvládnutí pandemie":

Mgr. Michal Bartoš – ředitel KHS Plzeň

MUDr. Hana Cabrnochová, MBA – praktický dětský lékař, člen výboru České vakcinologické společnosti ČLS JEP

MUDr. Renata Ciupek – ředitelka protiepidemického odboru KHS Brno

MUDr. Pavel Dlouhý – předseda Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP

MUDr. Daniel Dražan – praktický dětský lékař, člen výboru České vakcinologické společnosti ČLS JEP

Prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D. – přednosta Ústavu Lékařské mikrobiologie 2.LF UK, FN Motol

Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. – ředitel UZIS Praha

MVDr. Václav Fejt, vedoucí laboratoře imunologie a sérologie, Nemocnice Havlíčkův Brod, člen SMIS

Doc. MUDr. Marian Hajdúch, Ph.D. – LF UP a FN Olomouc, Ústav molekulární a translační medicíny

RNDr. Lucia Houfková – datová analytička, finanční ředitelka Erste Asset Management GmbH

Prof. Roman Chlíbek – epidemiolog, vakcinolog, předseda České vakcinologické společnosti (ČVS) ČLS JEP

Doc. RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D. - Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky, Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha

Doc. MUDr. Květoslava Kotrbová, Ph.D. – ředitelka KHS České Budějovice

MUDr. Jan Kynčl, Ph.D. - Centrum epidemiologie a mikrobiologie, SZÚ Praha

MUDr. Barbora Macková – ředitelka Státního zdravotního ústavu Praha, virologie

Doc. MUDr. Rastislav Maďar – děkan LF Ostravské univerzity, epidemiolog, člen MeSES

MUDr. Martina Marešová – ředitelka protiepidemického odboru HS hlavního města Prahy

MUDr. Richard Pikner, Ph.D. – primář Oddělení klinických laboratoří a kostního metabolismu, Nemocnice Klatovy, místopředseda České společnosti klinické biochemie ČLS JEP

MUDr. Jana Prattingerová – ředitelka protiepidemického odboru KHS Liberec

MUDr. Hana Roháčová, Ph.D. – primářka Kliniky infekčních nemocí FN Bulovka

MUDr. Petr Smejkal – epidemiolog IKEM Praha, člen MeSES

Ing. Robert Straka, Ph.D. – biostatistik s erudicí v imunologii, AGH University of Science and Technology in Kraków

Prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc. - přednosta Pracoviště laboratorních metod a vedoucí Pracoviště klinické a transplantační imunologie IKEM Praha

Prof Vojtěch Thon, Ph.D. – imunolog, výzkumné centrum Recetox Masarykovy univerzity Brno

MUDr. Hana Zelená, Ph.D. - Centrum klinických laboratoří, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, člen SMIS

MUDr. Petr Šonka, Předseda Sdružení praktických lékařů ČR

Doc. MUDr. Bohumil Seifert, Přednosta Ústavu všeobecného lékařství

MUDr. Ing. Veronika Jilichová Nová, praktická lékařka pro děti a dorost v Plzni