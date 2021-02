Koalice Spolu ani po dnešním jednání nepodpoří nouzový stav

Praha - Dnešní jednání lídrů všech sněmovních politických stran posun nepřineslo, koalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09 prodloužení nouzového stavu nepodpoří. Na dnešní tiskové konferenci to řekl předseda občanských demokratů Petr Fiala. I z vyjádření zástupců dalších stran podle něj vyplývá, že kabinet většinu při dnešním hlasování ve Sněmovně nenajde.

Vláda dnes žádá Sněmovnu o prodloužení stavu nouze, který aktuálně končí v neděli 14. února, o 30 dní. Kromě koalice Spolu ale podporu dnes ráno vyloučili Piráti a hnutí Starostové a nezávislí (STAN). Předseda KSČM Vojtěch Filip po dnešním jednání novinářům jen stručně odpověděl, že na stanovisku komunistů nepodpořit stav nouze se nic nezměnilo. SPD vylučuje podporu od začátku. Prodloužení nouzového stavu nepodpoří ani tři poslanci Trikolóry, uvedlo hnutí v tiskové zprávě.

"Jednání nepřinesla žádný výsledek, změnu našeho stanoviska, to znamená, že naše koalice Spolu nepodpoří prodloužení nouzového stavu," řekl Fiala. "Ta jednání vedla k závěru, že vláda nebude mít podle vyjádření ostatních politických stran většinu pro prodloužení," dodal. Myslí si, že žádné další jednání nic nového nepřinese.

Případný konec nouzového stavu neznamená, že by skončil boj s pandemií a nebyla potřeba přijímat opatření, míní Fiala. S vládou jsou opoziční představitelé připraveni jednat o dalším postupu. "Vláda ale bude muset více přemýšlet nad tím, jaká opatření přijímá, jak jsou účinná," řekl.

"Nemáme záruky od vlády, že se situace změní. Ukázala, že nemá vůbec žádný plán než jenom prodloužit nouzový stav. To nechce už žádná jiná politická strana," dodal

O možnosti, že by kabinet znovu vyhlásil nouzový stav, pokud by Sněmovna jeho další trvání nepodpořila, podle Fialy na jednání nepadlo ani slovo. "Zajímavé je, a to na jednání zaznělo, že různé politické strany mají svoje právní analýzy, co je možné dělat a na základě čeho, kdyby nebyl nouzový stav. Zdálo se mně, ale nechci to nikomu podsouvat, že vláda takovou rozumnou analýzu a představu, jak bude postupovat, nemá a teprve v těchto hodinách ji hledá. To považuji za nezodpovědné a varující," řekl Fiala.

Podle předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky má vláda nástroje k ochraně životů a omezení šíření covidu-19 i bez nouzového stavu, například na základě zákona o ochraně veřejného zdraví. Může podle něj opatření předefinovat, některá ale zároveň nebude možné v aktuální míře vyhlásit. Pokud ani při přísném omezení života opatření nefungují, je potřeba je vyhodnotit a přehodnotit, míní.

Premiér Andrej Babiš (ANO) podle Jurečky přislíbil i bez ohledu na hlasování o nouzovém stavu další jednání s opozicí na příští týden. "Jsme připraveni s vládou jednat dál, i když to dnes nebude prodlouženo, o tom, jak opatření revidovat. Jasnou nabídku jsme dali, pan premiér říkal, že je na ni připraven," uvedl lidovecký předseda.

"Na schůzce s premiérem k žádné dohodě ve věci nouzového stavu nedošlo. Sice jako záruku navrhl 'své jméno', což jsme nepřijali s valnou důvěrou. Požádal jsem premiéra, aby sdělil občanům, že je důležité dodržovat opatření, která ve většině nejsou na nouzovém stavu závislá," napsal na twitteru předseda Pirátů Ivan Bartoš. "Snad jediný posun, že jsou připraveni k jednání i tehdy, když nouzový stav neprojde," sdělil ČTK předseda STAN Vít Rakušan.

Babiš jedná s šéfy sněmovních stran o prodloužení nouzového stavu

Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes ve Sněmovně potvrdil, že menšinová vláda ANO a ČSSD nemá v dolní komoře hlasy pro další prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru. Opozici požádal o jednání. Kvůli schůzce předsedů sněmovních stran byla vyhlášena hodinová přestávka. Následně byla prodloužena o další hodinu. Poslanci by se měli opět sejít v 11:10.

Babiš označil epidemiologickou situaci za dramatickou, zdravotnictví je podle něho na pokraji sil. Pokud nebude nouzový stav prodloužen, zdravotnictví zkolabuje, varoval. Opozici prosil ministerský předseda o nalezení kompromisu, aby se, jak uvedl, zabránilo katastrofě, která by v případě neprodloužení nouzového stavu nastala.

Ve středu Babiš řekl, že kdo nebude ve Sněmovně hlasovat pro prodloužení nouzového stavu, bude zodpovědný za smrt lidí. Zástupci opozice ale viní z odpovědnosti za současnou situaci kabinet.

Vláda požádala o souhlas dolní komory s prodloužením nouzového stavu o dalších 30 dnů, tedy do úterý 16. března. Nyní končí nouzový stav s nedělí 14. února. Je na něj vázána drtivá většina vládních restrikcí k omezení šíření covidu-19. Některé z nich by v případě ukončení nouzového stavu bylo možné vydat podle jiných právních předpisů.

Žádost je v pořadí šestá. V minulých případech podpořili kabinet poslanci KSČM. Nyní pro žádost stejně jako ostatní opoziční strany hlasovat nechtějí.

Sněmovna zatím ani neschválila návrh programu schůze. Ještě před debatou o prodloužení nouzového stavu by mohla zrychleně projednat vládní předlohy o příspěvku lidem v covidové karanténě a o zapisování přestupků proti krizovému zákonu do jejich registru.

Piráti a STAN nepodpoří nouzový stav, vláda nemá podporu

Poslanecké kluby Pirátů a hnutí Starostové a nezávislí (STAN) nepodpoří vládní žádost o prodloužení nouzového stavu. Na tiskové konferenci ve Sněmovně to řekl předseda STAN Vít Rakušan. Podporu dosud vyloučily i všechny další sněmovní strany vyjma vládních ANO a ČSSD, kabinet tak i v den hlasování v dolní komoře nemá dostatečný počet hlasů. Aktuálně stav nouze platí do neděle 14. února, vláda žádá prodloužení o 30 dní.

Podle Rakušana je důležité apelovat na odpovědnost lidí, dodržování opatření nebo nahlašování kontaktů pozitivních osob na koronavirus, i kdyby nouzový stav skončil. "Pouze za nás říkáme, že ta situace po dlouhém nouzovém stavu ideální není, že nouzový stav v tuto chvíli rozhodně nepřináší to, co nám vláda vždy při žádosti o prodloužení slibovala. Poslanecké kluby Pirátů a Starostů a nezávislých nepodpoří vládní návrh žádosti o nouzový stav," uvedl Rakušan.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) po dnešním jednání vlády uvedl, že pokud nebude i po 14. únoru pokračovat nouzový stav, do dvou týdnů by mohla být situace ve většině nemocnic v Česku stejně závažná jako nyní v chebské nemocnici. Od pondělí by to znamenalo otevření obchodů, služeb či nemožnost omezovat shromažďování lidí. Blatný stále věří tomu, že se kabinetu podaří najít shodu s opozicí. S některými opozičními stranami jednal premiér Andrej Babiš (ANO) dnes ráno.

Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše by i na základě slov ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) s koncem nouzového stavu byly některé problémy řešitelné, třeba povolání vojáků k pomoci. Kritizoval chaos ve vyhlašování protikoronavirových opatření, která musí podle Bartoše být odůvodněna a mít prokazatelný efekt na vývoj situace. Také Piráti a STAN budou dnes ještě jednat s Babišem a Blatným, vzhledem ke zkušenostem ale Bartoš míní, že na postoji stran se nic nezmění.

"Na stole neleží žádné řešení od pana premiéra, ale spousta řešení leží na jednotlivých resortech, které mohou situaci řešit nehledě na to, zda v danou chvíli platí nouzový stav," poznamenal.