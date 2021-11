Koalice Spolu a Pirátů se Starosty podepíšou vládní koaliční dohodu

Praha - Koalice Spolu složená z ODS, KDU-ČSL a TOP 09 a koalice Pirátů se Starosty a nezávislými (STAN) dnes v Poslanecké sněmovně podepíšou vládní koaliční smlouvu, na které se domluvily minulý týden. Osmnáctičlenné vládě, která se ve Sněmovně bude opírat o 108 poslanců, bude předsedat šéf občanských demokratů Petr Fiala.

Koaliční smlouvu podpořila v závěru minulého týdne širší vedení všech zastoupených subjektů, kladně se k ní vyjádřili postupně Starostové, občanští demokraté, představitelé TOP 09, lidovci i Piráti. Ti však smlouvu poté ještě předají k ratifikaci nejvyššímu orgánu Pirátů, kterým je Celostátní fórum. Vnitrostranická rozprava potrvá do pátečního rána a následné hlasování by mělo skončit v pondělí večer. Schválení dokumentu celostátním fórem bude podle šéfa pirátů Ivana Bartoše stěžejní. "Chceme dát všem Pirátkám a Pirátům co možná nejvíce informací týkajících se takto důležitého rozhodnutí, aby mohlo dojít k opravdu informovanému a demokratickému rozhodnutí," uvedl.

Občanští demokraté mají obsadit pět resortů, a to ministerstva financí, dopravy, spravedlnosti, kultury a obrany. Starostům připadnou ministři vnitra, školství, průmyslu a obchodu a ministr pro evropské záležitosti. Pirátům náleží ministerstvo pro místní rozvoj, ministerstvo zahraničí a funkce ministra pro legislativu, lidovcům ministerstva práce, zemědělství a životního prostředí a TOP 09 ministr zdravotnictví a ministr pro vědu.

Prezident Miloš Zeman v pátek uvedl, že se jmenováním Fialy předsedou vlády podle něj nebude problém. Ze své strany chce udělat vše pro to, aby vznikla co nejrychleji vláda. Nesdělil však, zda jmenuje vládu ve složení, které Fiala navrhne. V sobotu Zeman s Fialou půl hodiny hovořil prostřednictvím videa. Prezident podle Fialy uvedl, že po ustavující schůzi Sněmovny přijme demisi nynější vlády ANO a ČSSD premiéra Andreje Babiše (ANO). Fiala se se Zemanem pak znovu spojí, na tomto jednání prezidentovi předloží seznam kandidátů do nového kabinetu. Fiala podotkl, že s hlavou státu v sobotu konkrétní jména neprobíral. Zeman se podle něho bude chtít minimálně s některými kandidáty na budoucí ministry setkat.