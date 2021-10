Koalice Spolu a Pirátů se Starosty dnes zahájí jednání o vládě

Praha - O harmonogramu dalších schůzek by se měli dnes na prvním povolebním vyjednávání o vládě domluvit představitelé stran z koalic Spolu a Pirátů a Starostů a nezávislých (STAN). V příštích týdnech by pak měly strany řešit konkrétní programové oblasti a budoucí politické uspořádání. Diskuse o rozdělení resortů a jejich obsazení označují představitelé koalic za předčasné.

Opoziční koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a Pirátů se STAN se v sobotu po volbách dohodly na úmyslu vytvořit společně většinovou vládu. V memorandu požádaly prezidenta Miloše Zemana, aby pověřil předsedu ODS Petra Fialu jednání o sestavení kabinetu a deklarovaly, že nebudou o budoucí vládě jednat s žádným jiným politickým subjektem.

Předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura v úterý řekl, že prioritu v příštích týdnech bude mít domluva o programovém prohlášení, až potom se bude jednat o rozdělení ministerstev a personáliích. "Všude to trvá v řádu týdnů, když to jde dobře, a v řádu měsíců, když to jde o něco hůře. Kdyby se povedlo do konce roku nebo ledna mít vládu s důvěrou, tak bych to považoval za skvělý výsledek," uvedl.

Harmonogram vyjednávání by měl podle Pirátů a STAN být postaven tak, aby bylo možné do dvou týdnů sestavit seznam témat, na kterých se formovaná koalice neshoduje. "Časově nejaktuálnější je jednání o ustavující schůzi Sněmovny, budeme čekat, s jakým návrhem přijde Spolu jako vítěz voleb," řekl předseda STAN Vít Rakušan.