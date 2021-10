Koalice se shodují na minimálním důchodu či na elektronizaci zdravotnictví

Praha - Koalice Spolu a Pirátů a Starostů a nezávislých (PirSTAN), které vyjednávají o vládě, se v řadě kroků v sociální oblasti a zdravotnictví shodují. Obě uskupení počítaly ve volebních programech se zavedením minimální penze, valorizací dávek, víceletým financováním sociálních služeb či podporou flexibilní práce a dětských skupin. Do zdravotnictví prosazují elektronizaci, posílení prevence či pravidelné hodnocení kvality péče. Člen programové skupiny pro sociální věci a zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) tento týden ČTK řekl, že ve vyjednávání o vládních prioritách sporné body nevidí.

Vládní program chystá šest týmů. V sociálně zdravotní skupině jsou kromě Válka šéf senátního zdravotního výboru Roman Kraus (ODS), místopředsedkyně lidovců Šárka Jelínková, místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová a za STAN náměstek českobudějovického primátora Viktor Vojtko. "Nechceme komentovat proces a dílčí výsledky, ale představit finální dohodu," řekl v pátek šéf lidoveckých poslanců Marek Výborný. Podrobnosti nesdělily tento týden ani Richterová či Jelínková.

Obě koalice slibovaly před volbami důchodovou reformu. Chtěly zavést minimální důchod navázaný na průměrnou mzdu. Podle PirSTAN by v tomto volebním období mohl činit 10.000 korun, pak by měl odpovídat aspoň 30 procentům průměrného výdělku. Obě uskupení garantují pravidelné zvyšování důchodů. Chtějí řešit i penze pro náročné profese.

Ve vládě se strany ale budou muset zabývat hlavně udržitelností penzijního systému. Spolu chce oddělit důchodový účet od státního rozpočtu, další kroky k zajištění financování už neupřesňuje. Zmiňuje spíš opatření k přerozdělení vybraného balíku. Podle PirSTAN by se měla zaručená penze platit z daní. Do doby, než by tento model začal fungovat, by Piráti a starostové navyšovali solidární díl penze. Oslabovala by se tak ale zásluhovost a důchody by se dál nivelizovaly. Obě koalice chtějí motivovat ke spoření na stáří, Piráti a starostové prosazují státní spořící fond. Penzijní věková hranice by měla být podle PirSTAN orientační, podle Spolu by se měla stanovit nově do roku 2030.

Koalice počítají s víceletým financováním sociálních služeb. Rozvíjet se má hlavně terénní a ambulantní péče. Uskupení zmiňují valorizací některých dávek. Podporu mají mít školky, dětské skupiny i nové druhy hlídání. Upravit se má zdanění a odvody u částečných úvazků. Péči o ohrožené děti by obě koalice sjednotily pod jeden resort a posílily by náhradní rodinnou péči.

Uskupení plánují digitalizaci a elektronizaci u agendy dávek i ve zdravotnictví. Spolu mezi svými prioritami uvádí elektronickou kartu pacienta. Piráti a STAN chtějí, aby lidé měli větší kontrolu nad svými údaji. Shoda je na podpoře a zvýhodnění lidí, kteří dbají na prevenci a žijí zdravě. V předvolebních programech koalice uvedly, že zavedou pravidelné hodnocení kvality zdravotnických zařízení a poskytované péče. Cílem je rovněž upřesnit a garantovat parametry dostupnosti zdravotní péče, tedy podle Pirátů a STAN například dojezdové časy k lékařům.

Koalice budou muset řešit také epidemii covidu-19. Stejně jako současné ministerstvo zdravotnictví chtějí Piráti a STAN přeměnit Státní zdravotní ústav v instituci, která bude vyhodnocovat zdravotní rizika a navrhovat účinná opatření. Obě uskupení se už dřív vyslovila pro uznávání protilátek jako dokladu o bezinfekčnosti.